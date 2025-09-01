Британський актор Джуд Лоу розповів про підготовку до ролі Володомира Путіна у фільмі французького режисера Олів’є Ассаяса Чарівник Кремля. Стрічка є художнім викладом безжального сходження до влади російського президента в 1990-х роках.

Прем’єра політичного трилера Чарівник Кремля відбулася на Венеційському кінофестивалі цими вихідними. У широкий прокат фільм має вийти на початку 2026 року.

Джуд Лоу про роль Володимира Путіна

Актор жартома висловив сподівання, що не був наївним, коли “не боявся наслідків” за те, що погодився втілити роль російського диктатора.

– Ми з Олів’є обговорили, що це не має бути пародією на Путіна, і він не хотів, щоб я ховався за маскою. Ми працювали з чудовою командою гримерів і перукарів і мали довідкову інформацію про той період життя Путіна. Ми намагалися знайти в мені щось знайоме, – пояснив Лоу.

Хоча зовнішність актора для цієї ролі була змінена, він протягом усього фільму говорить своїм природним голосом, а не намагається розмовляти з російським акцентом.

– Дивовижно, на що здатна хороша перука, – додав Лоу, викликавши сміх у глядачів Венеційського фестивалю.

На запитання журналіста, чи зміг він знайти якісь позитивні риси в особистості Путіна, Лоу замислився, а потім відповів: Ну, я навчився дзюдо, тож взяв з цього для себе позитив.

Актор сказав, що “занурився в кролячу нору”, переглядаючи архівні кадри з Путіним, і що складність у виконанні цієї ролі полягала в тому, що “публічна особа, яку ми бачимо, дуже мало що видає”.

– Тож я часто відчував конфлікт, намагаючись показати дуже мало, але відчуваючи дуже багато всередині — і це було ключовим, чесно кажучи, – зазначив він.

Режисер Олів’є Ассаяс торкнувся теми актуальності історії Путіна в світі, де автократія, схоже, неухильно набирає силу.

– Фільм значною мірою про те, як була винайдена сучасна політика, політика XXI століття, і частина цього зла виникла з приходом до влади Володимира Путіна в Росії. Ми зняли фільм про те, чим стала політика, і про дуже страшну та небезпечну ситуацію, в якій, на нашу думку, ми всі перебуваємо. Ми взяли конкретний випадок — історію Володимира Путіна — але я думаю, що це стосується багатьох авторитарних лідерів. Те, що відбувається зараз, не тільки жахливо, але й особливо тому, що ми не побачили жодної значущої реакції або відповіді на це, – сказав режисер.

Чарівник Кремля — екранізація однойменного роману італійського письменника Джуліано да Емполі. Окрім Джуда Лоу, у стрічці також зіграють Пол Дано, Алісія Вікандер, Зак Галіфіанакіс, Том Стеррідж.

