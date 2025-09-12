Співак Melovin (Костянтин Бочаров), який днями потрапив до лікарні, назвав свій діагноз та відверто поділився подробицями свого стану.

Як почувається Melovin

Виконавець, який нині перебуває в клініці ментального здоров’я у Харкові, повідомив, що його чекає довгий процес лікування.

За словами Melovin, його турбує тривожність, пригнічений настрій, внутрішня напруга, яка не дозволяє розслабитися. До цього додаються панічні атаки, постійне відчуття небезпеки та поверхневий сон із частими пробудженнями й жахливими сновидіннями.

Зараз дивляться

Попередньо у співака діагностували генералізований тривожний розлад і тяжкий депресивний епізод.

Melovin зізнався, що не витримав великої кількості недоспаних ночей, концертів, а також тиску від служби в ДПСУ.

Співак відверто назвав себе боягузом у справах, які стосуються війни та військової підготовки. Все це викликає у нього стрес та панічні атаки.

– Я не витримав тиску від всього, де я не міг сказати: Ні, досить, стоп, я не буду цим займатися, це не моє. Замість того, щоб мої очі світилися і я відчував себе корисним, я відчуваю себе ніяким. І мені нічого не хочеться взагалі. Мені прикро взагалі це говорити, – зізнався співак.

Melovin подякував за підтримку шанувальникам, друзям і колегам, які написали йому, а також надіслали в лікарню квіти і кульки. Окрім цього, виконавець оголосив збір для дітей, які під час війни особливо потребують підтримання ментального здоров’я.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.