Французького співака Slimane (Сліман Небчі), який представляв країну на Євробаченні 2024, визнано винним у сексуальних домаганнях.

За інформацією видання Le Parisien, рішенням суду у Сент-Етьєні артист оштрафований на €10 тис. розмірі. З них €7 тис. він має сплатити негайно, а ще три залишаються за ним умовно.

Slimane сплатить їх у разі нового правопорушення.

Справа проти учасника Євробачення 2024 – деталі

Матеріали справи стосуються інциденту у ніч після концерту 17 грудня 2023 року в залі Зеніт у Сент-Етьєні. За даними слідства, артист переслідував техніка з команди, надсилаючи йому численні повідомлення та інтимні відео.

Прокурорка Анн Гаш пояснила, що йдеться саме про “цифрове переслідування”, здійснене через електронні канали, а не про фізичний контакт.

У жовтні й листопаді 2024 року проти співака подали ще дві заяви. Один технік звинуватив його в домаганнях, інший – у спробі сексуального насильства.

Обидва наголошували, що все відбувалося на очах колег, і частину подій навіть знімали на телефони. Але слідство не знайшло достатніх доказів, і ці справи закрили.

Участь у Slimane Євробаченні 2024

Попри гучні обвинувачення, Slimane продовжував активно виступати. Він дійшов до фіналу Євробачення 2024, де посів четверте місце з піснею Mon Amour.

Артист брав участь у розважальних телепроєктах й навіть організував велике шоу на Олімпійських іграх. У французькій пресі ходили чутки про “куплене мовчання”, але команда артиста їх відкидала.

Зараз Slimane має сплатити штраф. Але якщо нові факти підтвердяться, йому може загрожувати не лише фінансове покарання, а й до року за ґратами.

Нагадаємо, що Франція входить до так званої Великої пʼятірки разом з Іспанією, яка першою серед інших країн-засновниць музичного шоу заявила про намір відмовитися від участі у Євробаченні 2026, якщо на пісенному конкурсі виступатиме Ізраїль.

