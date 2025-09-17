Учасник Євробачення 2024 Slimane покараний за домагання – деталі вироку
- Спершу технік з команди співака заявив про переслідування через повідомлення та інтимні відео.
- Співак отримав штраф у €10 тис., але третину з них може поки не платити.
Французького співака Slimane (Сліман Небчі), який представляв країну на Євробаченні 2024, визнано винним у сексуальних домаганнях.
За інформацією видання Le Parisien, рішенням суду у Сент-Етьєні артист оштрафований на €10 тис. розмірі. З них €7 тис. він має сплатити негайно, а ще три залишаються за ним умовно.
Slimane сплатить їх у разі нового правопорушення.
Справа проти учасника Євробачення 2024 – деталі
Матеріали справи стосуються інциденту у ніч після концерту 17 грудня 2023 року в залі Зеніт у Сент-Етьєні. За даними слідства, артист переслідував техніка з команди, надсилаючи йому численні повідомлення та інтимні відео.
Прокурорка Анн Гаш пояснила, що йдеться саме про “цифрове переслідування”, здійснене через електронні канали, а не про фізичний контакт.
У жовтні й листопаді 2024 року проти співака подали ще дві заяви. Один технік звинуватив його в домаганнях, інший – у спробі сексуального насильства.
Обидва наголошували, що все відбувалося на очах колег, і частину подій навіть знімали на телефони. Але слідство не знайшло достатніх доказів, і ці справи закрили.
Участь у Slimane Євробаченні 2024
Попри гучні обвинувачення, Slimane продовжував активно виступати. Він дійшов до фіналу Євробачення 2024, де посів четверте місце з піснею Mon Amour.
Артист брав участь у розважальних телепроєктах й навіть організував велике шоу на Олімпійських іграх. У французькій пресі ходили чутки про “куплене мовчання”, але команда артиста їх відкидала.
Зараз Slimane має сплатити штраф. Але якщо нові факти підтвердяться, йому може загрожувати не лише фінансове покарання, а й до року за ґратами.
Нагадаємо, що Франція входить до так званої Великої пʼятірки разом з Іспанією, яка першою серед інших країн-засновниць музичного шоу заявила про намір відмовитися від участі у Євробаченні 2026, якщо на пісенному конкурсі виступатиме Ізраїль.