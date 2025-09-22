Російські пропагандисти брешуть про світовий інтерес до пісенного конкурсу Інтербачення, організованого в Москві як альтернатива Євробаченню.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували інформацію про те, що трансляцію заходу подивилися нібито 4 млрд людей у всьому світі.

Інтерес до Інтербачення в Росії

Російські медіа активно піарять конкурс, стверджуючи, нібито він викликав феноменальний інтерес по всій планеті і став “символом багатополярного світу та традиційних цінностей”.

– Утім, Інтербачення стало черговим дороговартісним російським пропагандистським проєктом, спрямованим передусім на внутрішньоросійську аудиторію. Масштабне шоу мало створити у росіян відчуття величі Росії як потужного культурного центру, альтернативного Заходу, – зазначили у ЦПД.

Державні російські медіа хизуються, що трансляцію Інтербачення буцімто подивилися 4 млрд людей в усьому світі, тоді як фінал Євробачення 2025 року лише 166 млн.

Фахівці Центру протидії дезінформації наголошують, що цифра у 4 млрд глядачів є абсолютно нереалістичною.

– Якби це було правдою, російське шоу мала б дивитися кожна друга людина на планеті, що паралізувало б життя в усьому світі на час конкурсу. Навіть серед росіян ці цифри викликали величезний скепсис, – йдеться у повідомленні.

За даними ЦПД, інтерес до Інтербачення був невисоким і серед 23 країн Глобального Півдня, які взяли в ньому участь, адже їхні виконавці маловідомі навіть у себе вдома.

Нагадаємо, у 2022 році Росію відсторонили від участі у Євробаченні через повномасштабну війну, яку вона розв’язала проти України.

Цьогоріч країна-терорист вирішила створити власну версію пісенного шоу. Інтербачення відбулося у Москві 20 вересня, переможцем конкурсу став в’єтнамський співак Дик Фук.

Фото: Центр протидії дезінформації

Джерело: Центр протидії дезінформації

