Організатори Дитячого Євробачення 2025 оголосили список країн-учасниць конкурсу.

Цього року на сцену вийдуть представники 18 держав. Фінал відбудеться 13 грудня у столиці Грузії – Тбілісі.

Дитяче Євробачення 2025 – список країн-учасниць

Особливістю цього року стане повернення на музичне шоу трьох країн.

Зараз дивляться

Чорногорія востаннє брала участь ще у 2015 році, Хорватія – у 2014-му, хоча саме вона стала переможницею першого конкурсу у 2003 році в Копенгагені. Азербайджан востаннє виступав на Дитячому Євробаченні у 2021 році.

Окрім цієї трійці, Грузії та України єврофани почують виступи представників Албанії, Вірменії, Кіпру, Франції, Ірландії, Італії, Мальти, Нідерландів, Північної Македонії, Польщі, Португалії, Сан-Марино та Іспанії.

Україна готує свого представника

Наша країна традиційно братиме участь у міжнародному конкурсі. Хто саме представить Україну в Тбілісі, стане відомо вже 12 жовтня – цього дня відбудеться фінал Національного відбору.

До вирішального етапу дійшли шестеро виконавців із різних регіонів України. Серед них як сольні артисти, так і дует. Переможця визначатимуть шляхом голосування глядачів та професійного журі.

Організатори повідомили, що Нацвідбір 2025 побив усі попередні рекорди – вони отримали понад 510 заявок. Із цього списку до лонгліста потрапили 16 конкурсантів. Музичною продюсеркою національного етапу конкурсу цьогоріч стала співачка Джамала.

Фото: Eurovision

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.