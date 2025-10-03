Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до правоохоронців щодо концерту з російськомовною музикою. Виступ, який був запланований на сьогодні, 3 жовтня, в одному з барів столиці, скасували.

Концерт з російськомовним репом у Києві

Дізнавшись про запланований захід, Тимур Ткаченко нагадав, що Київська міська рада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у столиці.

Він звернувся до правоохоронних органів, а також наголосив, що концерту з російськомовним репом у Києві не буде.

– Отримав інформацію, що певні “музиканти” сьогодні вирішили влаштувати концерт в одному з барів Києва, де планують читати свій російськомовний реп. Превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. “Концерту” не буде. “руський реп” у столиці України ніхто не толеруватиме, – написав Ткаченко.

Згодом виконавець Andrew Skat заявив, що концерт скасовано, а кошти за квитки буде повернуто.

– Друзі, по концерту – скасування! Уся інформація трохи пізніше, – написав він у сториз в Instagram.

Окрім Andrew Skat, на афіші концерту було заявлено виступи ХТБ, Вася Кімо, OGTorch, whyspurky та інших реп-виконавців. Захід мав відбутися 3 жовтня у Panorama Bar о 16:30. Квитки коштували 400 грн.

Нагадаємо, що 13 червня на концерті у Києві Вєрка Сердючка виконала свої російськомовні хіти, що викликало обурення в українців.

Громадяни подали скаргу до Тараса Кременя, який на той момент був Уповноваженим із захисту державної мови. Політик звернувся до поліції й ініціював перевірку організаторів.

У команді Сердючки заперечили порушення, а також заявили, що артистка виступала здебільшого українською та англійською, а кілька старих пісень було виконано “в оригіналі”. Директора локації, де проходив концерт, оштрафували на 425 гривень.

