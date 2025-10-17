Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення 2026 Джамала після різкої критики перших демоверсій, які надійшли від учасників, записала нове звернення.

Цього разу вона заявила, що готова особисто допомогти артистам довести їхні треки до фінального звучання.

Джамала пообіцяла допомогу з демками

Співачка підкреслила, що фінансові чи технічні обмеження не мають стати на заваді тим, хто хоче подати якісну пісню.

– Все, що стосується, я не знаю, як там зробити акцент наверх, ще там щось, якусь точку – зробимо. Я не знаю, у мене немає коштів на класний продакшн – окей, беру на себе, зробимо. Тож, я не знаю, які ще натяки потрібні, щоб ви надіслали свої пісні, – звернулася до артистів продюсерка Нацвідбору.

При цьому виконавці мають надіслати демо у такому вигляді, щоби це були не сирі фрагменти чи мелодійні ідеї.

– Щоб це було зрозуміло, що це вже пісня. Тобто вона має складатися з куплету, приспіву, бріджу, думки, – пояснила артистка.

Нагадаємо, кілька днів тому Джамала опублікувала відео, в якому розкритикувала частину пісень, що надійшли на відбір, назвавши їх “жахливими” за рівнем виконання. Водночас вона зауважила, що серед них уже є кілька сильних треків.

Організатори Нацвідбору на Євробачення 2026 тим часом нагадали, що заявки прийматимуть ще десять днів – до 27 жовтня.

