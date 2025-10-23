Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський звернувся до Європейської мовної спілки (EBU) з проханням вплинути на Суспільне щодо зміни окремих правил національного відбору на Євробачення 2026.

Ясинський звернувся до організаторів Євробачення

Про це продюсер повідомив на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото з Олею Поляковою.

Ясинський заявив, що у середу, 22 жовтня, відправив листи до Європейської мовної спілки з проханням втрутитися у справу щодо участі Полякової у Нацвідборі 2026.

Продюсер пригрозив Суспільному судом, якщо зрештою не будуть змінені окремі правила відбору на пісенний конкурс.

– Відправили листи в EBU з проханням втрутитися в справу та в Суспільне з попередженням, що якщо не будуть змінені окремі правила Нацвідбору на Євробачення, то неминучий судовий позов та процес можуть призвести до ще більших скандалів. Треба просто вийти на відкриту дискусію і знайти правильне, справедливе рішення, – написав Ясинський.

Раніше Оля Полякова подала заявку на Нацвідбір на Євробачення 2026 і закликала Суспільне змінити правила, згідно з якими її не допускають до участі в конкурсі.

Йдеться про те, що артисти, які після 2014 року виступали в Росії, не можуть представляти Україну на Євробаченні. Полякова вважає, що це правило “втратило свою актуальність”, а також воно “обмежує права українських артистів”.

Суспільне відповіло на звернення Полякової, наголосивши, що правила Нацвідбору 2026 не можуть бути змінені після його початку.

Також Суспільне вважає неприпустимим представлення України на Євробаченні артистами, які після 2014 року вели концертну діяльність в Росії або на окупанованих територіях.

