Акторка Катерина Кузнецова, яка влітку розійшлася зі своїм нареченим, бізнесменом Максимом Апліним після восьми років стосунків, розповіла чи вільне її серце.

Також зірка відверто поміркувала про заміжжя та материнство.

Катерина Кузнецова про заміжжя

Наразі акторка не поспішає будувати нові стосунки. Мама знаменитості підтримує доньку у цьому рішенні й навіть жартома додає, що вона й сама непогано порається.

– “Нащо тобі чоловік? Ти подивись на себе: ти жінка-кіборг, ти все можеш сама”. Ну, це вона шуткує, звісно, але бути з такою жінкою, як я, важко. Але я впевнена, що в моєму житті відбудеться те саме знайомство – просто, коли цього не очікуєш, – переконана Катерина.

Акторка наголошує, що шлюб ніколи не був для неї самоціллю. Перш за все вона хотіла розвитку, ролей та самореалізації.

– Я взагалі вважаю, що ми маємо бути щасливими, наповненими, реалізованими попри все – незалежно від того, є у тебе чоловік чи немає, – зазначила Кузнецова у проєкті Ближче до зірок.

Катерина Кузнецова про материнство

Артистка не поспішає у питанні поповнення в родині, бо вважає, що всьому є свій час. При цьому щодо паузи у творчості Катерина не хвилюється.

– Мені просто дуже пощастило, що в мене мама – це та людина, яка каже: “Давай мені дитину, сама йди працюй”, – поділилася зірка.

До слова, Катерина Кузнецова пригадала, що раніше мама квапила її з онуками, але з часом змінила ставлення. Акторка запевняє, що батьки не тиснуть на неї через особисте життя — у родині панує повна підтримка й теплі стосунки.

