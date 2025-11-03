Вдова засновника гурту Green Grey Андрія “Дизеля” Яценка вперше висловилася про раптову смерть чоловіка. Вона зізналася, що досі не може оговтатися після втрати музиканта.

Вдова Дизеля з Green Grey про його смерть

Реперка Євгенія Фара наголосила, що Андрій Яценко не скаржився на стан здоров’я, тому його смерть стала для всіх справжнім шоком.

– Наразі не можу збагнути і прийняти те, що його немає з нами. Він не хворів, не скаржився на стан здоров’я. Це була дуже щира людина, котра до останнього боролася за права музикантів, – сказала жінка.

Євгенія подякувала всім, хто прийшов на концерт пам’яті Андрія Яценка, що відбувся у Києві 30 жовтня.

– Він 30 років горів музикою, гуртом. Я дуже вдячна всім, хто прийшов підтримати мене і пам’ять про Андрія. Це величезна втрата для музичного світу, для українських музикантів, бо Андрій розвивав культуру, давав музикантам виражатися, – додала вдова Дизеля.

Нагадаємо, що засновник і лідер гурту Green Grey Андрій Яценко помер 20 жовтня у віці 55 років. Причиною смерті стала серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця.

Прощання з Дизелем відбулося 23 жовтня у Будинку кіно в Києві. Тіло музиканта кремували, а урну з його прахом поховали на Байковому кладовищі у Києві.

Нещодавно тітка лідера Green Grey Айя Коростильова зізнавалась, що Андрій Яценко не любив мати справу з лікарями й аналізами. За словами жінки, вона ніколи не могла б навіть припустити, що в Дизеля можуть бути проблеми із серцем.

Фото: Green Grey

Джерело: Сніданок з 1+1

