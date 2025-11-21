21 листопада у тайському Бангкоку відбувся фінал 74-го міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт. Україну на заході представляла 26-річна Софія Ткачук.

Міс Всесвіт 2025 – хто здобув перемогу

Володаркою титулу Міс Всесвіт 2025 стала 25-річна Фатіма Бош з Мексики. Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу краси в Instagram.

– Вітаємо нашу нову Міс Всесвіт. Сьогодні ввечері народилася зірка. Її грація, сила та сяючий дух підкорили серця всього світу, і ми надзвичайно раді вітати її як нашу нову королеву. Всесвіт сяє трохи яскравіше з нею на чолі, – йдеться в дописі.

Фатіму Бош коронувала Вікторія К’єр Тейлвіг з Данії, яка перемогла минулого року.

Друге місце на Міс Всесвіт 2025 посіла Правінар Сінгх з Таїланду, а третє – Стефані Абасалі з Венесуели. До п’ятірки найкращих також потрапили Ахтіса Манало з Філіппін та Олівія Ясе з Кот-д’Івуару.

Представниця України Софія Ткачук, на жаль, не увійшла до 30-ти найкращих учасниць конкурсу.

Нагадаємо, що на шоу національних костюмів Софія Ткачук постала в образі Голуба миру. За словами українки, її костюм – це заклик до всього світу: зупинити війну та припинити агресію.

Ідея образу належить директорці конкурсу Міс Всесвіт Україна Анні Філімоновій, а дизайн створив філіппінець Майкл Барассі.

