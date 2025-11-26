Серіал Клініка (Scrubs) офіційно готують до повернення. Шоуранери показали перший трейлер, у якому Зак Брафф знову постає в ролі Джона (Джей Ді) Доріана.

У кадрі також з’являються Дональд Фейсон та Сара Чок — виконавці ролей Кріса Терка й Елліот Рід, яких не бачили в лікарні Sacred Heart уже 15 років.

Перезапуск Клініки – сюжет

Згідно з офіційним описом, Джей Ді та Терк знову опиняються на одному робочому майданчику після тривалої перерви. Медицина змінилася, інтерни змінилися, а їхня дружба – ні.

Перезапуск збереже тональність оригіналу й поєднає знайомих персонажів із новими історіями всередині Sacred Heart.

Перезапуск Клініки – акторський склад

До акторського складу приєдналися як нові імена, так і зірки попередніх сезонів, зокрема Джон Макгінлі, Джуді Реєс та інші.

Оригінальна Клініка виходила з 2001 по 2010 рік: спершу сім сезонів на NBC, потім ще два – на ABC. До слова, у девʼятому сезоні повноцінно були задіяні лише Дональд Фейсон і Джон Макгінлі, тоді як Зак Брафф з’являвся всього у кількох епізодах.

Фото: скриншот з трейлера

