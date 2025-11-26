Клініка повертається: що відомо про перезапуск хітового серіалу
- Серіал виходив із 2001 по 2010 рік, тепер його готують до нового старту.
- До проєкту повернулися головні герої попередніх сезонів та долучилися нові актори.
Серіал Клініка (Scrubs) офіційно готують до повернення. Шоуранери показали перший трейлер, у якому Зак Брафф знову постає в ролі Джона (Джей Ді) Доріана.
У кадрі також з’являються Дональд Фейсон та Сара Чок — виконавці ролей Кріса Терка й Елліот Рід, яких не бачили в лікарні Sacred Heart уже 15 років.
Перезапуск Клініки – сюжет
Згідно з офіційним описом, Джей Ді та Терк знову опиняються на одному робочому майданчику після тривалої перерви. Медицина змінилася, інтерни змінилися, а їхня дружба – ні.
Перезапуск збереже тональність оригіналу й поєднає знайомих персонажів із новими історіями всередині Sacred Heart.
Перезапуск Клініки – акторський склад
До акторського складу приєдналися як нові імена, так і зірки попередніх сезонів, зокрема Джон Макгінлі, Джуді Реєс та інші.
Оригінальна Клініка виходила з 2001 по 2010 рік: спершу сім сезонів на NBC, потім ще два – на ABC. До слова, у девʼятому сезоні повноцінно були задіяні лише Дональд Фейсон і Джон Макгінлі, тоді як Зак Брафф з’являвся всього у кількох епізодах.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що до акторського складу Венздей 3 долучиться акторка Єва Грін, яка вже мала кілька спільних проєктів з режисером Тімом Бертоном. У третьому сезоні вона втілить образ тітки Офелії, про існування якої глядачі дізналися наприкінці Венздей 2.
Фото: скриншот з трейлера