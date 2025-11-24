Євген Синельников став батьком вдруге: стать та ім’я малюка
- Євген Синельников повідомив про поповнення в сім'ї.
- Телеведучий показав перше фото новонародженого малюка.
Телеведучий та режисер Євген Синельников став батьком вдруге. Його дружина Наталія Кліпа народила доньку. Це перша спільна дитина пари.
Синельников розсекретив ім’я доньки
Про поповнення в родині телеведучий повідомив у понеділок, 24 листопада, на особистій сторінці в Instagram. Синельников опублікував фото крихітної ручки новонародженого малюка.
Також він розсекретив ім’я доньки – дівчинку назвали Марією.
– Привіт, Синельникова Марія Євгеніївна, – підписав кадр телеведучий.
Коли саме Марія з’явилася на світ, Євген Синельников не уточнив. А про вагітність дружини він вперше повідомив 3 листопада, у свій 44-й день народження. Тоді ведучий поділився фото, на яких Наталія постала вже з помітно округлим животиком.
Нагадаємо, що Євген Синельников і Наталія Кліпа одружилися у серпні 2022 року. Закохані зіграли весілля в Бучі, у будинку, в якому на початку повномасштабного вторгнення ховалися від окупантів.
Для Синельникова і для Кліпи це другий шлюб. У Євгена є син Олексій від ексдружини Олени Голуб. Наталія від попередніх стосунків виховує сина Тимура і доньку Агнію.
Фото: Євген Синельников