Телеведучий та режисер Євген Синельников став батьком вдруге. Його дружина Наталія Кліпа народила доньку. Це перша спільна дитина пари.

Синельников розсекретив ім’я доньки

Про поповнення в родині телеведучий повідомив у понеділок, 24 листопада, на особистій сторінці в Instagram. Синельников опублікував фото крихітної ручки новонародженого малюка.

Також він розсекретив ім’я доньки – дівчинку назвали Марією.

Зараз дивляться

– Привіт, Синельникова Марія Євгеніївна, – підписав кадр телеведучий.

Коли саме Марія з’явилася на світ, Євген Синельников не уточнив. А про вагітність дружини він вперше повідомив 3 листопада, у свій 44-й день народження. Тоді ведучий поділився фото, на яких Наталія постала вже з помітно округлим животиком.

Нагадаємо, що Євген Синельников і Наталія Кліпа одружилися у серпні 2022 року. Закохані зіграли весілля в Бучі, у будинку, в якому на початку повномасштабного вторгнення ховалися від окупантів.

Для Синельникова і для Кліпи це другий шлюб. У Євгена є син Олексій від ексдружини Олени Голуб. Наталія від попередніх стосунків виховує сина Тимура і доньку Агнію.

Фото: Євген Синельников

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.