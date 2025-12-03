Я – вишенька: Катерина Варченко про вибір жити в Україні, виклики та Службу 112

Вже 8 грудня о 20:00 на каналі ICTV2 стартує новий багатосерійний процедурал Служба 112. Серіал розповідає про роботу поліцейських, рятувальників та парамедиків – тих, хто щодня допомагає іншим, ризикуючи власним життям.

Одну з головних ролей у проєкті, створеному у співпраці з МВС, ДСНС та Нацполіцією, зіграла акторка Катерина Варченко. Її героїня – парамедикиня Анастасія Шемківська, на чию долю випаде багато випробувань – професійних та особистих.

З викликами під час зйомок зіштовхнулася й сама Катерина. Про них, а також про акторство, материнство та ментальний стан, зірка розповіла в ексклюзивному інтервʼю Фактам ICTV.

Катерина Варченко про серіал Служба 112

– Ваша героїня Анастасія, здається, переживає непростий період, вона на порозі змін…

– Так, моя Настя разом з колегами як рятувальники допомагає людям в умовах війни, адже всі події у серіалі пов’язані із сьогоденням. І дійсно на неї чекає багато змін.

У Насті складна сімейна ситуація – болюче розставання з коханим. Все складно, бо між ними й досі є почуття, спільна дитина, і десь у глибині душі залишається надія, що, можливо, не все втрачено. Це відкритий і болючий процес.

– Що було найважчим на зйомках? Раніше ваші колеги розповідали, що носити форму і костюм рятувальника — це справжнє випробування.

– Звичайно, але я граю парамедикиню, в мене немає важкого спецкостюму. Але пам’ятаю зміну, коли знімали приліт у дитячий садок.

Ми одягали реальне спорядження рятувальників: важкі балони, маски, у яких треба дихати, спеціальні костюми.

Чесно вам скажу, балон дуже важкий. Нам, дівчатам, це давалося складніше, ніж чоловікам, хоча і їм було непросто.

– В кадрі рятували людей?

– Так, доводилося надавати першу медичну допомогу, витягати з будинків, де була пожежа. Це було складно.

Складно було і в нічні зміни: були повтори, адже хотілося ідеальних кадрів, після невдалого дубля доводилося одягати усе спорядження знову.

Все було на рівні: деякі зйомки проходили на закритих об’єктах, звісно, за попередньою домовленістю з адміністрацією.