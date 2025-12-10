Співачка Анна Трінчер презентувала кліп на новий трек Любов-шутер. Це пісня про двох людей, стосунки між якими давно перестали бути простими, але залишилися небезпечно магнетичними.

Анна Трінчер – Любов-шутер

За словами співачки, пісня Любов-шутер відкриває тему, яку зазвичай замовчують: коли почуття не співпадають із здоровим глуздом, а пам’ять тіла виявляється сильнішою за вибудувані кордони.

– У кожної жінки є людина, до якої її тягне сильніше, ніж хочеться собі зізнатися. Це не завжди про здорові стосунки. Це про хімію, про пам’ять тіла, про той момент, коли руки торкаються – і в тобі знову народжується щось велике. Саме про цей зв’язок ця пісня. Про ту любов, яка може ранити, але від якої не втечеш. І яка, якщо чесно, живе в нас набагато довше, ніж ми готові визнати, – прокоментувала Трінчер.

Зараз дивляться

У фіналі кліпу Анна Трінчер “відлітає у космос”, чим оголошує про старт свого наймасштабнішого польоту під назвою Зірочка Палац.

Саме так співачка анонсувала свій перший сольний концерт у Палаці Спорту, який відбудеться 20 листопада 2026 року. Як зазначила Трінчер, для неї це не просто найбільший етап у кар’єрі, а важлива внутрішня перемога і точка росту, до якої вона йшла багато років.

– Я дуже довго дозрівала до цього стрибка. Мала відчути, що готова не просто вийти на сцену, а злетіти на нову висоту. І зараз я відчуваю цей зв’язок із людьми так сильно, як ніколи раніше. Тому й наважилась — запускаю свій Всесвіт і хочу, щоб у ньому вистачило місця для всіх, – додала артистка.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.