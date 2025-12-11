Голлівудський актор Джонні Депп оголосив про намір створити першу англомовну кіноадаптацію Майстра і Маргарити – роману Михайла Булгакова, який у своїх творах виправдовував російську імперську політику та зневажав українців.

Проєкт представили на Red Sea Film Festival у Саудівській Аравії, де Депп з’явився разом з продюсерками Світланою Далі та Грейс Ло.

Ще невідомо, хто стане режисером, але виробництво планують розпочати наприкінці 2026 року. Депп не лише продюсує майбутню екранізацію, а й може зіграти у ній головну роль.

Депп екранізує Майстра і Маргариту – що відомо

Над стрічкою працює компанія Деппа IN.2 Film. Колега актора Світлана Далі має російське походження. Вона народилась у Благовєщенську, здобула освіту в Росії та почала кар’єру в російських кінопроєктах, перш ніж перейти до міжнародних продакшенів.

Останні роки вона є постійною партнеркою Деппа й працювала разом із ним у фільмах Жанна Дюбаррі та Моді.

Далі та Ло також перебувають у юридичній суперечці через Майстра і Маргариту, стверджуючи, що володіють легальними правами на екранізацію.

Що не так із Булгаковим

Уродженець Києва Михайло Булгаков був переконаним імперцем та українофобом. У його творах українці постають гротескними, а боротьба за українську державність – карикатурною.

Український інститут національної пам’яті визначає спадщину письменника як інструмент російської імперської пропаганди, що співзвучна з нинішніми кремлівськими наративами.

На тлі повномасштабної війни та переосмислення російського культурного впливу вибір Деппа працювати саме з цим матеріалом виглядає як ігнорування колоніального контексту, у якому функціонує російська література.

Це вже не вперше зірки Голлівуду заграють із російською культурою та її імперськими меседжами. Раніше українців обурило те, що актор Джуд Лоу зіграв диктатора Путіна у стрічці Чарівник Кремля.

Джерело : Variety

