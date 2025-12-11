Депп та продюсерка з РФ екранізують Майстра і Маргариту: що відомо про проєкт
- Депп може не лише продюсувати, а й зіграти головну роль у стрічці.
- Виробництво планують розпочати наприкінці 2026 року, режисера ще не обрано.
- Одна з продюсерок – Світлана Далі – має російське походження і починала кар’єру в Росії.
Голлівудський актор Джонні Депп оголосив про намір створити першу англомовну кіноадаптацію Майстра і Маргарити – роману Михайла Булгакова, який у своїх творах виправдовував російську імперську політику та зневажав українців.
Проєкт представили на Red Sea Film Festival у Саудівській Аравії, де Депп з’явився разом з продюсерками Світланою Далі та Грейс Ло.
Ще невідомо, хто стане режисером, але виробництво планують розпочати наприкінці 2026 року. Депп не лише продюсує майбутню екранізацію, а й може зіграти у ній головну роль.
Депп екранізує Майстра і Маргариту – що відомо
Над стрічкою працює компанія Деппа IN.2 Film. Колега актора Світлана Далі має російське походження. Вона народилась у Благовєщенську, здобула освіту в Росії та почала кар’єру в російських кінопроєктах, перш ніж перейти до міжнародних продакшенів.
Останні роки вона є постійною партнеркою Деппа й працювала разом із ним у фільмах Жанна Дюбаррі та Моді.
Далі та Ло також перебувають у юридичній суперечці через Майстра і Маргариту, стверджуючи, що володіють легальними правами на екранізацію.
Що не так із Булгаковим
Уродженець Києва Михайло Булгаков був переконаним імперцем та українофобом. У його творах українці постають гротескними, а боротьба за українську державність – карикатурною.
Український інститут національної пам’яті визначає спадщину письменника як інструмент російської імперської пропаганди, що співзвучна з нинішніми кремлівськими наративами.
На тлі повномасштабної війни та переосмислення російського культурного впливу вибір Деппа працювати саме з цим матеріалом виглядає як ігнорування колоніального контексту, у якому функціонує російська література.
Це вже не вперше зірки Голлівуду заграють із російською культурою та її імперськими меседжами. Раніше українців обурило те, що актор Джуд Лоу зіграв диктатора Путіна у стрічці Чарівник Кремля.