Між Джамалою та Melovin загострився публічний конфлікт. Це сталося після того, як музична продюсерка прокоментувала відмову співака від участі у Нацвідборі на Євробачення 2026.

Конфлікт між Джамалою та Melovin

Melovin відреагував на слова Джамали, яка заявила, що образилася на нього через відмову від участі у Нацвідборі.

Артистка зізналася, що їй було неприємно почути це. Вона назвала такий вчинок легковажним, наголосивши, що на участь у конкурсі було подано близько 500 заявок.

– Я бажаю кожному з вас ніколи не боятись сказати “ні”, якщо ви десь передумали. Якщо зрозуміли, що не в тому психоемоційному стані. Не соромно сказати “ні”. Євробачення – це не щось, від чого залежить твоє життя, – написав у відповідь Melovin.

Крім того, співак різко відреагував на те, як музична продюсерка передала сенс його відмови.

– Концерт чи щось там ла-ла-ла. Джамала, це супертоксично та зверхньо. Я перестаю тебе розуміти, – заявив Melovin.

Нагадаємо, у листопаді співак повідомив у Threads, що вирішив зняти свою кандидатуру з Нацвідбору на Євробачення 2026. За словами артиста, 19 листопада йому зателефонувала Джамала і привітала з потраплянням до лонгліста, а вже наступного дня він ухвалив рішення відмовитися від участі.

Допис Melovin швидко став вірусним, перетворившись на мем. Низка зірок українського шоу-бізнесу в іронічних постах у соцмережі відтворювали його стиль подачі, жартуючи про дзвінки від Джамали.

