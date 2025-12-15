Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення 2026 Джамала зізналася, що образилася на співака Melovin.

Артистка пояснила, що це сталося через його нашумілий пост щодо конкурсної заявки.

За що Джамала образилася на Melovin

Нагадаємо, раніше музикант написав у соцмережі Threads, що Джамала йому зателефонувала і привітала з потраплянням до лонгліста. Проте, він відмовився від подальшої боротьби за право представляти Україну на Євробаченні 2026 у Відні.

Після цього низка зірок опублікувала жартівливі пости, копіюючи стиль подачі Melovin. Переможниця Євробачення 2016 посміялася з такого флешмобу і підтвердила, що дійсно дзвонила Melovin.

Вона також розповіла журналістці програми Ранок у великому місті Ксенії Малинюк, що потім ще й написала артисту.

– Я написала йому, що я образилась на нього. Тому що я дійсно йому зателефонувала, я дійсно його вибрала та оргкомітет, але він сказав, що в нього концерт.

Джамала вважає, що Melovin надто легковажно поставився до своєї потенційної участі у Нацвідборі.

– Це не така історія, якою так можна розпоряджатися. Пʼятсот заявок – і ти береш в останню мить кажеш: “Соррі, у мене концерт”, – обурилася продюсерка Нацвідбору.

Шортліст фіналістів вже також сформовано – до списку увійшли девʼять артистів. Імʼя десятого стане відомо після того, як українці зроблять свій вибір шляхом онлайн-голосування серед тих, хто залишився в лонглісті.

Повний список фіналістів стане відомий до 15 січня 2026 року.

