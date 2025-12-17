Серіальний проєкт від Майстерні шоуранерів Starlight Story Lab 2.0 представлять на провідному міжнародному індустріальному майданчику Північної Європи – Göteborg Film Festival, у межах програми TV Drama Vision 2026, де серед сотень проєктів обрали 7 найцікавіших.

Проєкт The Last Punchline (Останній панчлайн) створено у сценарній кімнаті, зібраній шоуранером Антоніо Лукічем у межах Майстерні. Серіал, що позиціюється як драмеді з елементами магічного реалізму, орієнтований на міжнародний ринок і нині перебуває на етапі розвитку.

Про серіал The Last Punchline

The Last Punchline – це історія про виживання через гумор. Головний герой Валік, добрий сантехнік і самотній батько трьох дітей, дізнається, що смертельно хворий.

Випадково він відкриває дивну здатність: хвороба сповільнюється, коли він смішить інших. Щоб вижити, Валіку доводиться кардинально змінити життя та стати коміком.

– Це шоу про виживання через гумор. Комедія тут перестає бути розвагою чи амбіцією, вона стає біологічною необхідністю. Серіал досліджує, що відбувається, коли сміх стає питанням життя та смерті, – зазначають автори проєкту.

Цю концепцію Антоніо Лукіч раніше розкривав і в коментарі для Variety, наголошуючи, що The Last Punchline працює з гумором як із радикальним драматичним інструментом, що народжується з досвіду життя в постійній напрузі.

Унікальність і міжнародний потенціал

Проєкт вирізняється тим, що перетворює комедію із жанру на драматичний механізм. Гумор у The Last Punchline небезпечний, виснажливий і морально складний: герой змушений провокувати сміх навіть тоді, коли це шкодить йому самому або іншим.

– Ми очікуємо, що пітч у Гетеборзі допоможе знайти партнерів, які шукають сміливу, характерно-орієнтовану телевізійну драму, що перетинає жанри та не боїться емоційних ризиків. Це історія з глобальним потенціалом, – коментує шоуранер Антоніо Лукіч.

Сценарій написано у співавторстві Антоніо Лукічем, Владиславом Возним, Євгеном Коротковим, Наталею Плужник, Кирилом Тимченком та Ганною Федорук.

Події серіалу розгортаються у сьогоденні українського тилового містечка – умовного Фастова. Сирени “по області”, черги в лікарнях, коробки для дронів у будинку культури, брак чоловіків на вулицях формують середовище постійної напруги.

У цьому просторі Валік відчувається “останнім чоловіком”, а контрасти суспільних пріоритетів, від локальних скандалів до абсурдної героїзації дрібниць, стають частиною драматургії.

Про Göteborg Film Festival

Göteborg Film Festival – найбільший кінофестиваль у Північній Європі, який щороку збирає понад 270 тис. глядачів і близько 2200 професіоналів із понад 50 країн.

Конференція TV Drama Vision у межах фестивалю є однією з провідних платформ для презентації серіальних проєктів, обміну трендами та пошуку міжнародних партнерств.

