Сьогодні, 25 грудня, християни по всьому світу відзначають Різдво Христове. Знаменитості вже привітали українців з цим великим і світлим святом, побажавши всім миру, злагоди, щастя та сімейного тепла.

Також вони подякували військовим, які щодня боронять нашу державу від ворога і завдяки яким тисячі родин можуть зібратися разом за святковим столом.

Як зірки вітають українців з Різдвом Христовим 2025

Подружжя Григорія та Христини Решетників разом із синами вбралися у вишиванки та провели Святвечір у сімейному колі за святковим столом. Вони побажали кожній українській родині миру, щастя та добра.

Співачка Джамала записала привітання разом зі своїм старшим сином Еміром. Хлопчик акомпанував на піаніно, а зіркова мама виконала легендарний Щедрик українського композитора Миколи Леонтовича.

– Вітаю всіх моїх друзів, хто святкує саме сьогодні. Невеличке тепле привітання від нас, – написала Джамала.

Євген Клопотенко зізнався, що цього року вперше зустрічає Різдво разом зі своєю коханою Катериною Воскресенською.

Шеф-кухар переконаний: якщо є можливість бути з рідними в день свята, нею варто скористатися. Він закликав українців не витрачати життя на сварки, образи й дрібниці, які нічого не варті.

– Різдво – про близькість, вдячність і тишу всередині. Ісус Рождається. Дякую тим, завдяки кому ми можемо сидіти за святковим столом. Слава ЗСУ! – додав Клопотенко.

Артистка Наталія Могилевська записала відеопривітання, в якому побажала, щоб Різдво принесло українцям мир, спокій і любов.

– Так хочеться хоча б на один день просто відчути це світло, Божу благодать і тепло. Бажаю всім зустріти свято в колі найрідніших. Обійміть тих, хто поруч, і обов’язково згадайте тих, кого з нами вже немає. Христос рождається! Славімо його! – написала співачка.

Співак Віктор Павлік разом з дружиною Катериною Репяховою і сином Михайлом заспівали різдвяну пісню Бог ся рождає. Сім’я теж одягнула вишиванки і побажала українцям Божого благословіння, спокою в душі та світла в серці.

Народна артистка України Софія Ротару традиційно вийшла на зв’язок у сториз в Instagram. Вона опублікувала листівку з надписом: Щасливого Різдва.

Учасники гурту Антитіла побажали українцям, щоб усі їхні рідні й близькі люди зібралися в це свято за одним столом – живі, здорові, усміхнені.

– Бажаємо хоча б на мить відчути щастя від того, що всі разом, і подякувати тим, хто в цю мить тримає фронт і дає змогу обійняти й пригорнути рідних на Різдво, – йдеться у повідомленні.

До привітань з Різдвом Христовим 2025 долучилися й інші зірки українського шоубізнесу. Тож не забудьте й ви привітати своїх рідних та близьких, подарувавши їм тепло та приємні побажання.

