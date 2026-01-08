Акторка Ксенія Мішина прокоментувала публічний конфлікт зі своєю колегою Наталкою Денисенко та висловилася про зміни в житті Андрія Федінчика.

Мішина про Федінчика і Денисенко

Мішина та Федінчик разом грають у виставі Все можливо, тож вони товаришують і проводять багато часу разом.

Акторка зазначила, що її колега, який пройшов через війну, розлучення, операцію на хребті і тривалу реабілітацію, пережив дуже складний період та неабияк змінився.

– Він пережив дуже складний період, я так вважаю. Думаю, що це взагалі складна ситуація для кожного. Не знаю, що відчувають всередині наші захисники. Але те, що вони змінюються, це 100%, – сказала Ксенія.

Раніше після інтерв’ю Наталки Денисенко, в якому вона розповіла про причини розлучення з Федінчиком, Мішина публічно дорікнула колезі у брехні і закликала не вірити її словам. Денисенко своєю чергою заявила, що розуміє емоційну реакцію акторки, але все ж заперечує звинувачення у свій бік.

На запитання, чи хоче Мішина ще щось публічно сказати Денисенко, Ксенія наголосила, що її цей скандал більше не цікавить.

– Ні, я вже все сказала. Мені це нецікаво, – додала вона.

Нещодавно про розлучення з Денисенко висловився і сам Андрій Федінчик. Актор заявив, що був готовий працювати над збереженням родини, однак Наталка, за його словами, вже довгий час перебувала у стосунках з іншим чоловіком.

Джерело: Blik