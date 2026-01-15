Музична продюсерка національного відбору на Євробачення 2026, співачка Джамала розповіла, яким буде цьогорічний конкурс та чим він здивує глядачів.

Як відомо, фінал Нацвідбору 2026 відбудеться 7 лютого. Саме тоді журі та глядачі оберуть представника України на Євробаченні у Відні.

Яким буде Нацвідбір на Євробачення 2026

Музична продюсерка зізналася, що віддає конкурсу всю себе. За словами Джамали, вона не має улюбленців серед фіналістів Нацвідбору, а натомість прагне, щоб кожен виконавець показав високий рівень.

Зараз дивляться

– Мені хочеться, щоб не було такого, що в мене є улюбленці і я їх веду. Я хочу навпаки всіх зрівняти. Навіть тих, хто зараз трохи відстає, я хочу підтягнути до рівня тих, хто вже все зробив і більш впевнений. Мені хочеться, щоб був однаково високий рівень. Ось така була моя мета, амбіція, – зазначила артистка.

Джамала переконана, що цьогорічний Нацвідбір здивує глядачів вищим рівнем звучання. Фіналісти невтомно працюють на репетиціях, аби виступити якнайкраще.

– Це буде заруба, це буде справжній конкурс. Ми ж справді хочемо, щоб Україна кожного року була представлена ще на голову вище, – наголосила Джамала.

Продюсерка додала, що всі пісні учасників Нацвідбору 2026 різні, однак всі вони змістовні та варті бути представлені на конкурсі.

– Ви почуєте змістовні пісні, наповнених виконавців, які вміють співати. Кожен зі своєю історією та в абсолютно різних жанрах: від фольклору, року, RnB до попмузики в найкращому своєму вигляді. Я вибирала пісні, які були б нам натхненням, а не тригером чи дратуванням. Адже обов’язково треба враховувати, у який складний час ми живемо, – сказала Джамала.

Джерело: Євробачення Україна