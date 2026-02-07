Жеребкування визначило порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026.

Саме у цій послідовності учасники з’являться на сцені фіналу, де журі та глядачі обиратимуть представника України на міжнародному конкурсі.

Нацвідбір 2026: порядок виступів

За результатами жеребкування фіналісти національного етапу конкурсу виступатимуть у такому порядку:

Valeriya Force Molodi Monokate The Elliens Laud Leleka Mr. Vel Khayat Jerry Heil ЩукаРиба

Саме в такій черговості учасники презентуватимуть свої конкурсні номери у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026.

Яким буде фінал Нацвідбору на Євробачення 2026

Музична продюсерка Нацвідбору, співачка Джамала, раніше зазначала, що її головне завдання – забезпечити однаково високий рівень для всіх фіналістів.

За її словами, у продюсерської команди немає фаворитів, а робота спрямована на те, щоб кожен учасник максимально якісно підготувався до фінального виступу.

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2026 відбудеться 7 лютого. За його підсумками стане відомо, хто представлятиме Україну на ювілейному конкурсі у Відні.

Джерело : Суспільне

