Тельці спалюють не мости, а порти: ведучі Фактів тижня про “хімію” в кадрі та 20 років в ефірі

Два десятиліття тому в українському телеефірі з’явився проєкт, що народився з кризи, але став символом стабільності.

12 лютого Факти тижня відзначають свій 20-річний ювілей. За цей час змінилося чимало, крім одного – довіри глядача, що гартувалася роками.

В ексклюзивному інтервʼю ведучі програми Оксана Соколова та Сергій Кудімов привідкрили двері до редакції, щоби ми побачили, як створюється один із найтриваліших проєктів українського медіаринку.

Також ми поговорили про боротьбу з хайпом, розвінчування російських міфів та особисті методи виживання в щоденному інформаційному штормі.

Факти тижня – початок

– 12 лютого Факти тижня відзначають 20 років в ефірі. Оксано, пам’ятаєте свій перший випуск? Яке відчуття переважало тоді?

– Давно це було, тож відчуттів достеменно не згадаю, але цей проект народився з кризи. Так склалося, що я опинилася перед вибором – піти з каналу чи зробити щось своє, і Олександр Андрійович Богуцький (тоді керівник ICTV) запропонував створити підсумкову програму, що завершувала б інформаційну лінійку Фактів у неділю.

Чесно скажу – спочатку концепту не було, але був азарт. Я набрала колег, яких поважала неймовірно – журналіста Віктора Варницького та режисера Сергія Мусієнка. Обидва погодилися.

Потім якось дуже швидко зібралася команда, й уп’ятьох ми буквально за кілька тижнів запустилися. Ми робили так, як це бачили, бо хотіли створити ні на що не схожий проєкт.

Він з першого ж ефіру дав рейтинги. Ми тоді думали: “Ну, якщо вдасться протриматись один сезон – це буде круто!” Але, бачите, стоїмо уже 20 років.

– Сергію, а як ви долучилися до команди?

– У квітні 2015 року як репортер, а 29 січня 2017-го я став співведучим програми Факти тижня, що того самого дня вийшла в новому форматі.

Пам’ятаю той ефір, тому що дуже сильно хвилювався й навіть підхрип.

Взагалі, я вважаю, що в Оксани Соколової тоді виникло дві найкращі ідеї. Перша – змінити формат програми, а друга – взяти співведучого (сміється).

– Оксано, а чим вам Сергій так глянувся?

– Я вважаю, що у нас із Сергієм є природня хімія – більш влучного слова не добереш. Один Телець знайшов іншого. У нас різниця буквально п’ять днів між днями народження.