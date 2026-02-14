Всесвітній день кіно – це особливий день для всіх любителів кінематографу. Адже фільми здатні надихати, об’єднувати людей і дарувати сильні емоції.

Коли відзначають Всесвітній день кіно та що подивитися, читайте в нашому матеріалі.

Коли Всесвітній день кіно у 2026 році

Ініціатива була започаткована у 2020 році третьою Академією кінематографічних мистецтв і наук, щоб підкреслити важливість кіно в житті сучасної культури. Щороку свято припадає на другу суботу лютого.

У 2026 році його відзначають 14 лютого, що створює ідеальні умови для кіноманів поєднати свою пристрасть з глобальною спільнотою.

Як відзначають 14 лютого – Всесвітній день кіно

Перший Всесвітній день кіно зібрав десятки мільйонів глядачів по всьому світу і показав, наскільки кіно здатне об’єднувати людей. У наступні роки святкування розширилося: проводилися спеціальні покази номінованих фільмів у кінотеатрах, організовувалися музичні заходи та дегустації, а також ексклюзивний контент від відомих діячів кіноіндустрії.

Це свято не лише вшановує мистецтво кіно, але й нагадує про його здатність формувати емоції, впливати на культуру і надихати на нові ідеї. Кожен фільм відкриває свій маленький всесвіт, переносить глядача у новий простір, змушує співпереживати і мріяти.

Добірка легендарних фільмів до Всесвітнього дня кіно 2026

Хрещений батько. Класичний кримінальний фільм розповідає про складне життя родини Корлеоне та її роль у світі мафії. Глядачі захоплюються глибиною персонажів і майстерністю режисури, що зробило картину символом кінематографу.

Титанік. Романтична драма на фоні трагічної історії легендарного корабля вражає масштабом постановки, емоційністю і музикою. Фільм залишає сильне враження і надихає на переживання великого кохання.

Втеча з Шоушенка. Історія про дружбу і надію в умовах тюремного життя надихає вірою у людську гідність і силу духу. Персонажі і сюжет продовжують залишатися актуальними і сьогодні.

Форест Гамп. Простий чоловік стає свідком і учасником історичних подій, а його життєвий шлях показує силу щирості і доброти. Фільм поєднує драму і гумор, залишаючи тепле відчуття після перегляду.

Зелена миля. Драма про тюремного наглядача і незвичайного в’язня зачіпає теми справедливості, доброти і морального вибору. Фільм залишає глибокий слід у душі глядача.

Всесвітній день кіно: культові фільми

Інтерстеллар. Науково-фантастична історія переносить глядача у космос і одночасно розкриває людські емоції. Фільм вражає масштабом, музикою і філософськими темами про час і любов.

Володар перснів: Хранителі персня. Епічна фентезі-пригода переносить у світ магії, дружби і неймовірних пригод. Масштабні батальні сцени і деталізований світ Середзем’я роблять картину незабутньою.

Гаррі Поттер і філософський камінь. Перший фільм серії про чарівний світ відкриває історію про пригоди, дружбу і сміливість. Містичний світ і яскраві персонажі захоплюють дітей і дорослих.

Матриця. Фантастичний бойовик поєднує динамічний сюжет, філософські ідеї і революційні спецефекти. Фільм став культовим і змінив підхід до жанру наукової фантастики.

Амелі. Легка французька комедія-драма розповідає про дівчину, яка робить добро іншим. Фільм вирізняється атмосферою Парижа, щирими персонажами і теплим настроєм.

