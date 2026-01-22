Фіналістка Холостяка 14 Половинкіна зізналася, чи досі закохана в Цимбалюка
- Фіналістка Холостяка 14 Настя Половинкіна висловилася про почуття до Тараса Цимбалюка.
- Дівчина розповіла про їхню останню зустріч та зізналася, про що вони говорили.
Фіналістка Холостяка 14 Анастасія Половинкіна зізналася, чи досі має почуття до головного героя проєкту Тараса Цимбалюка. Також дівчина розповіла, коли востаннє бачилася з актором.
Половинкіна про почуття до Цимбалюка
У фіналі Холостяка 14, коли Тарас обрав Надін, а не Настю, дівчина зазначила, що закохалася в актора. Втім, повернувшись до свого звичного життя, почуття Половинкіної до Цимбалюка минули.
– Закоханість минула десь за місяць. Ти повертаєшся у своє життя, розумієш, що ти не подобаєшся людині. Плюс я не знала, чи він разом з Надін. Я йому сама не писала, він теж. Я сходила до психолога, зрозуміла, що в мене є робота, друзі, батьки – все супер, – поділилася дівчина.
За словами Анастасії, востаннє вона бачилася й спілкувалася з Тарасом в Буковелі. Це була випадкова зустріч, під час якої у них відбувся короткий діалог про відпочинок.
– Ми щось коментуємо в Instagram одне одному, спілкуємось в телефонному режимі просто як люди, які пройшли певний шлях за ці 2,5 місяці. У Буковелі зустрілися, я відпочивала зі своєю компанією, він зі своєю компанією. Про щось душевне ми з ним не спілкуємося, лише на загальні теми, – додала Настя.
Нагадаємо, на постшоу Холостяк 14. Життя після проєкту Цимбалюк зізнався, що прощання з Настею було найскладнішим моментом на проєкті. Тарас вибачився перед дівчиною за те, що зробив їй боляче.
Фото: Анастасія Половинкіна