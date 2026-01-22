Фіналістка Холостяка 14 Анастасія Половинкіна зізналася, чи досі має почуття до головного героя проєкту Тараса Цимбалюка. Також дівчина розповіла, коли востаннє бачилася з актором.

Половинкіна про почуття до Цимбалюка

У фіналі Холостяка 14, коли Тарас обрав Надін, а не Настю, дівчина зазначила, що закохалася в актора. Втім, повернувшись до свого звичного життя, почуття Половинкіної до Цимбалюка минули.

– Закоханість минула десь за місяць. Ти повертаєшся у своє життя, розумієш, що ти не подобаєшся людині. Плюс я не знала, чи він разом з Надін. Я йому сама не писала, він теж. Я сходила до психолога, зрозуміла, що в мене є робота, друзі, батьки – все супер, – поділилася дівчина.

За словами Анастасії, востаннє вона бачилася й спілкувалася з Тарасом в Буковелі. Це була випадкова зустріч, під час якої у них відбувся короткий діалог про відпочинок.

– Ми щось коментуємо в Instagram одне одному, спілкуємось в телефонному режимі просто як люди, які пройшли певний шлях за ці 2,5 місяці. У Буковелі зустрілися, я відпочивала зі своєю компанією, він зі своєю компанією. Про щось душевне ми з ним не спілкуємося, лише на загальні теми, – додала Настя.

Нагадаємо, на постшоу Холостяк 14. Життя після проєкту Цимбалюк зізнався, що прощання з Настею було найскладнішим моментом на проєкті. Тарас вибачився перед дівчиною за те, що зробив їй боляче.

Фото: Анастасія Половинкіна

Джерело : Слава Дьомін

