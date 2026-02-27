Дебютна книга телеведучої програм Вікна-новини, ДНК. Свої на СТБ та загальнонаціонального марафону Єдині новини Тетяни Висоцької Увага, ти в ефірі! увійшла до топ-20 ХХVІІ Всеукраїнського рейтингу Книжка року 2025.

Видання посіло 16-те місце в номінації Обрії у категорії Публіцистика.

Рейтинг Книжка року визначає найкращі видання в різних жанрах і категоріях та вважається одним із найвпливовіших книжкових проєктів в Україні.

Книга Висоцької – у двадцятці кращих

Увага, ти в ефірі! – не лише технічний посібник для тих, хто працює перед камерою чи виступає публічно. Авторка називає її своєрідним психологічним наставником для всіх, хто прагне впевнено почуватися під час виступів.

Водночас Тетяна зізналася, що потрапляння в рейтинг стало для неї несподіванкою.

– Сказати, що я здивована – замало! Це так важливо і цінно, коли твою роботу визнають і помічають. І нехай це 16-те місце з 20, але які достойні сусіди! Це визнання справді надихає, у нас із видавництвом є ще ідеї – був би час на втілення! – поділилася емоціями Тетяна Висоцька.

У книзі Тетяна Висоцька ділиться власним професійним досвідом, практичними порадами та особистими історіями. Вона розповідає про роботу в ефірі, внутрішні сумніви й страхи та про те, як навчитися з ними справлятися.

За задумом авторки, видання має допомогти читачам не лише стати більш професійними у публічній комунікації, а й здобути впевненість у собі.

Замовити книгу можна у видавництві Yakaboo Publishing.

