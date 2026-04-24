Новопризначений командир 14 окремої механізованої бригади полковник Тарас Максімов провів онлайн-розмову з воїнами після скандалу з голодом на позиціях.

Про це повідомляє 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

Максімов поговорив із бійцями 14 ОМБр

За словами військовослужбовців 14 ОМБр, які перебувають на одній із позицій у Харківській області, їм уже доставили посилки з їжею та необхідними речами.

Зараз дивляться

Як стверджує новопризначений командир, незабаром все налагодиться. Він закликав бійців напряму говорити, якщо виникають якісь проблеми.

– З вашою допомогою та всім колективом вирівнюватимемо ситуацію та проводитимемо заміни. Я зроблю все. Командиру роти, я звертаю увагу, не мовчати та не приховувати. Одразу мені напряму, якщо є проблеми, – стверджує Максімов.

В Угрупованні Об’єднаних сил ЗСУ назвали ситуацію із забезпеченням позицій військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади жахливим управлінським соромом.

– Проблеми з логістикою та умовами на позиціях виникли не вчора – це наслідок тривалих управлінських рішень на рівні корпусу та його взаємодії з підрозділами, – йдеться у повідомленні.

Як стверджується, на різних рівнях звучали доповіді про те, що ситуація організована і контрольована, що насправді не відповідає дійсності.

В Угрупованні розповіли, що це стосується організації роботи безпілотників, загальної системи ураження армії Росії, зокрема можливостей окупантів впливати на українську логістику та повітряний простір на цьому напрямку.

Крім цього, відомо про значну проблему з недостатньою кількістю ресурсів для протидії ворожим розрахункам та їхній інфраструктурі, які створюють такі умови для українських захисників.

Як стверджують в Угрупованні Об’єднаних сил, ці проблеми не залишаються без уваги, а регулярно обговорюються під час доповідей командування. Наразі триває робота над їх вирішенням.

Також розпочалася перевірка по всій вертикалі управління 10 армійського корпусу після публічного розголосу проблем із забезпеченням у смузі 14 ОМБр та публікації фотографій виснажених голодом бійців, наголошують в пресслужбі бригади.

– Для підтримки підрозділів були негайно додатково виділені ресурси, – йдеться у повідомленні.

Командування Угруповання Об’єднаних сил заявило, що вимагає від командирів всіх рівнів не допускати подібних ситуацій і вчасно доповідати напряму про проблеми.

Як наголошується, важливо не замовчувати, не прикрашати ситуацію і не зважати на посади чи звання, коли йдеться про реальний стан справ. Там додали, що найголовніше – зберегти людей і людське ставлення до них, а все інше можна виправити системною роботою.

Напередодні в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що після скандалу із забезпеченням полковника Тараса Максімова призначили командиром 14 окремої механізованої бригади на Куп’янському напрямку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.