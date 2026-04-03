Старший син Брітні Спірс, 20-річний Шон Престон, змінив своє ім’я в Instagram. Хлопець додав прізвище матері та відмовився від прізвища батька.

Тепер у соцмережі він підписаний як Sean P Spears, тоді як раніше використовував ім’я Sean Preston. Зміни відбулися після нещодавньої зустрічі з матір’ю, яка стала знаковою подією для родини.

Возз’єднання Брітні Спірс із синами

Шон Престон разом із молодшим братом, 19-річним Джейденом Джеймсом, провів час із Брітні Спірс під час відпочинку на яхті. Співачка поділилася спільними фото в Instagram.

Якщо Джейден раніше неодноразово з’являвся поруч із матір’ю, то зустріч із Шоном стала рідкісною.

Ще торік він відмовився провести різдвяні свята з Брітні та братом у Каліфорнії — за словами інсайдерів, хлопець не був готовий до такого кроку, що сильно засмутило співачку.

Тоді Шон залишився в Луїзіані разом із бабусею та іншими родичами.

Родина знову зближується

Після тривалої дистанції стосунки між Брітні та її старшим сином, схоже, налагоджуються. На свіжих фото Шон обіймає матір, що стало сигналом потепління в родині.

Останнім часом сини активно підтримують співачку. Це стало особливо помітно після інциденту на початку березня, коли Брітні Спірс затримали за підозрою у керуванні авто в стані сп’яніння.

Наступного дня її відпустили. Після цього обидва сини були поруч із нею та намагалися підтримати.

Джерело : TMZ, PageSix

Пов'язані теми:

