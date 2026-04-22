Блогерка і стилістка Поліна Логунова вперше детально пояснила, чому розпався її шлюб з актором Дмитром Ступкою.

За її словами, причини накопичувалися роками, а переїзд до США лише загострив кризу.

Нагадаємо, що подружжя розійшлося навесні 2022 року після шести років шлюбу. У них є спільна донька Богдана.

Чому розлучилися Логунова та Ступка

За словами Поліни, фундамент їхнього шлюбу почав руйнуватися задовго до розлучення. Головною проблемою стала різниця в характерах та ставленні до життєвих труднощів.

Логунова зізнається: вона звикла діяти та підтримувати, тоді як Дмитро часто піддавався розпачу.

— Він дуже сильно зневірився. Я — людина, яка завжди іншого підтримає. І мені, напевно, хотілося б, щоб на мою підтримку відповідали: “Так, ти права, зараз я слізки витру, все буде добре”. І щось робили. Просто встати і йти вперед — це вже дія, — поділилася блогерка в інтерв’ю на каналі Вершиленко & Co.

Поліна наголосила, що їй було важко перебувати в атмосфері постійного негативу, особливо після початку повномасштабного вторгнення.

Життя в США посилило кризу

Переїзд до США восени 2021 року став серйозним випробуванням для родини. За словами Логунової, подружжя зіткнулося з адаптацією, пошуком роботи та значними витратами.

— У Діми скільки було – не знаю, у мене було 100 тисяч. Дуже швидко почали танути. Першого місяця було близько мінус 10 тисяч. За чотири місяці моїх грошей пішло $30 тисяч. Ми шукали роботу. Діма підпрацьовував, де міг, шукав серед своїх друзів. Це все дуже тяжко, бо ти дізнаєшся систему, банки, школу – все це разом, — розповіла вона.

При цьому Логунова каже, що її колишнього чоловіка ледарем не назвеш.

— Він ніколи не був ленивим. Я ненавиджу ленивих мужиків. Він завжди працював. Треба о третій ранку вставати — він встає, — згадала блогерка.

Проте труднощі лише посилювалися, каже Логунова. До того ж, за її словами, Дмитро не брав фінансової участі в житті дитини і мав власні статті витрат.

Таємниці родини Ступок

Попри гучні заяви, Поліна Логунова відмовляється публічно розповідати всі подробиці розриву. За її словами, це пов’язано з бажанням захистити доньку, якій вистачило стресів через переїзд та розлучення батьків..

— Якщо я почну розповідати, його авторитет у медійному полі постраждає дуже сильно. Якщо я відкрию рота, піде вся “слава” про його сім’ю, про всіх учасників його родини. Я рота відкривати не буду, тому що в мене є донька, — пояснила свою позицію стилістка.

Дмитро Ступка і Поліна Логунова були разом із 2016 року. Про розрив вони повідомили у квітні 2022-го. Розлучення супроводжувалося публічними заявами та взаємними звинуваченнями.

Після цього актор почав нові стосунки, а Логунова зосередилася на житті в США та вихованні доньки.

