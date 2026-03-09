Фільм 2000 метрів до Андріївки режисера Мстислава Чернова та оператора Олексія Бабенка здобув нагороду Американського товариства кінооператорів (ASC Awards).

Церемонія вручення ювілейної 40-ї премії ASC Awards відбулася в готелі Beverly Hilton у Лос-Анджелесі.

Фільм Чернова відзначили на 40-й ASC Awards

Нагороду прийняв Мстислав Чернов. Він зазначив, що його колега Олексій Бабенко не зміг бути присутнім на події, адже зараз працює у Києві.

Зараз дивляться

ASC Awards – одна з найважливіших професійних відзнак у сфері операторського мистецтва. Премію щороку вручає Американське товариство кінооператорів за найкращу роботу у кіно, телебаченні, документалістиці та музичних відео.

Про що фільм 2000 метрів до Андріївки

Документальна стрічка 2000 метрів до Андріївки розповідає про один із епізодів українського контрнаступу восени 2023 року.

У центрі подій – бої Третьої окремої штурмової бригади за село Андріївка, розташоване приблизно за 10 кілометрів від Бахмута. Стрічка показує, якою ціною українські військові виборюють кожен метр звільненої землі.

Мстислав Чернов уже має низку міжнародних відзнак за цей документальний фільм. Зокрема, він отримав премію Гільдії режисерів Америки (DGA) та став лауреатом премії імені Пола Селвіна (Paul Selvin Award) від Гільдії сценаристів Америки.

Попри таке визнання, документальна стрічка 2000 метрів до Андріївки цього року не потрапила до списку номінантів на премію Оскар, хоча й була заявлена у шортлісті.

Фото: Arthouse Traffic

Джерело : Deadline

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.