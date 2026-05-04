Представниця України на пісенному конкурсі Євробачення 2026 Leleka дісталася Відня, куди рушила у неділю, 3 травня.

На виході з потягу її привітали представники української діаспори.

Leleka прибула у Відень

Українку зустрічали зі спеціальною табличкою у вигляді символу Євробачення – серця – у кольорах нашого державного прапору.

На виході з вокзалу на Leleka чекали українські шанувальники, що прийшли на зустріч із синьо-жовтими стягами та бандурою.

Співачці вручили букет квітів, а вона роздала автографи усім охочим. Потім усі разом заспівали гімн. Також Leleka поділилилася першим фото зі столиці Австрії, зафіксувавши свій приїзд.

– Ми вже тут! – прокоментувала артистка, позначивши Відень як локацію.

Раніше стало відомо, що український виступ на Євробаченні 2026 готує команда режисера-постановника Іллі Дуцика. Для нього це стане дебютом на сцені міжнародного шоу.

Коли дивитися Євробачення 2026

Гранд-фінал ювілейного, 70-го, конкурсу запланований на суботу, 16 травня, а півфінали відбудуться 12 та 14 травня. Leleka виступить у другому півфіналі під номером 12.

Суспільне Мовлення транслюватиме конкурс наживо на телебаченні, радіо та диджитал-платформах із коментарями Тімура Мірошниченка та зіркових співкоментаторів: Василя Байдака, Світлани Тарабарової та Alyona Alyona.

Фото: Leleka

