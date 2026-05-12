Багато глядачів стежать за масштабним пісенним шоу Євробачення, яке щороку збирає мільйонну аудиторію по всьому світу. У 2026 році конкурс, як і завжди, складатиметься з двох півфіналів і гранд-фіналу.

Перший півфінал Євробачення 2026 запланований на 12 травня 2026 року.

Євробачення 2026, онлайн-трансляція, де дивитися перший півфінал:

телеканал Суспільне Культура

радіостанція Радіо Промінь, аудіотрансляція

цифрові платформи Суспільне Євробачення

на YouTube-каналі Євробачення Україна .

Євробачення 2026, онлайн-трансляція першого півфіналу стартуватиме о 22:00. Саме з цього часу глядачі зможуть стежити за виступами учасників у реальному часі, а також за обговореннями шоу.

Шоу Євробачення 2026 коментуватиме незмінний голос конкурсу — Тімур Мірошниченко.

Також йому допомагатимуть експерти:

стендап-комік Василь Байдак

співачка та продюсерка нацвідбору дитячого Євробачення Світлана Тарабарова

представниця України на Євробачення 2024 alyona alyona

Досвід Байдака, експертність Тарабарової та органічність alyona alyona в ролі ведучої, яка вже минулого року проявила себе дуже впевнено, допоможуть зробити онлайн-трансляцію першого півфіналу Євробачення 2026 цікавою та яскравою.

Перший півфінал, який відбудеться 12 травня, коментуватиме Тімур Мірошниченко разом із Василем Байдаком. Комік уже готується до ефіру і обіцяє максимально стиснути жарти у кілька секунд ефіру.

Також усі троє зіркових співкоментаторів долучаться до Мірошниченка у форматі співведучих Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2026. Це стане своєрідним вступом перед самим півфіналом.

Передшоу стартуватиме 12 травня о 21:30, а перший півфінал Євробачення, онлайн-трансляція, о 22:00.

Євробачення 2026, трансляція якого міститиме яскраві номери, залишається найбільшою музичною подією у світі. Минулого року конкурс у Базелі зібрав близько 166 мільйонів глядачів, перевищивши аудиторії багатьох глобальних шоу. Ювілейний 70-й конкурс у 2026 році пройде у Відні після перемоги JJ із піснею Wasted Love.

