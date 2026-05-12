Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення 2026: дата, час та де дивитися
Багато глядачів стежать за масштабним пісенним шоу Євробачення, яке щороку збирає мільйонну аудиторію по всьому світу. У 2026 році конкурс, як і завжди, складатиметься з двох півфіналів і гранд-фіналу.
Факти ICTV дізнавалися, коли перший півфінал Євробачення 2026, онлайн-трансляція та де дивитися шоу.
Коли перший півфінал Євробачення 2026: дата і трансляція шоу
Перший півфінал Євробачення 2026 запланований на 12 травня 2026 року.
Євробачення 2026, онлайн-трансляція, де дивитися перший півфінал:
- телеканал Суспільне Культура
- радіостанція Радіо Промінь, аудіотрансляція
- цифрові платформи Суспільне Євробачення
- на YouTube-каналі Євробачення Україна.
Євробачення 2026, онлайн-трансляція першого півфіналу стартуватиме о 22:00. Саме з цього часу глядачі зможуть стежити за виступами учасників у реальному часі, а також за обговореннями шоу.
Шоу Євробачення 2026 коментуватиме незмінний голос конкурсу — Тімур Мірошниченко.
Також йому допомагатимуть експерти:
- стендап-комік Василь Байдак
- співачка та продюсерка нацвідбору дитячого Євробачення Світлана Тарабарова
- представниця України на Євробачення 2024 alyona alyona
Досвід Байдака, експертність Тарабарової та органічність alyona alyona в ролі ведучої, яка вже минулого року проявила себе дуже впевнено, допоможуть зробити онлайн-трансляцію першого півфіналу Євробачення 2026 цікавою та яскравою.
Перший півфінал, який відбудеться 12 травня, коментуватиме Тімур Мірошниченко разом із Василем Байдаком. Комік уже готується до ефіру і обіцяє максимально стиснути жарти у кілька секунд ефіру.
Також усі троє зіркових співкоментаторів долучаться до Мірошниченка у форматі співведучих Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2026. Це стане своєрідним вступом перед самим півфіналом.
Передшоу стартуватиме 12 травня о 21:30, а перший півфінал Євробачення, онлайн-трансляція, о 22:00.
Євробачення 2026, трансляція якого міститиме яскраві номери, залишається найбільшою музичною подією у світі. Минулого року конкурс у Базелі зібрав близько 166 мільйонів глядачів, перевищивши аудиторії багатьох глобальних шоу. Ювілейний 70-й конкурс у 2026 році пройде у Відні після перемоги JJ із піснею Wasted Love.