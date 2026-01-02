Оля Полякова влаштувала запальні танці з зятем-іноземцем на Новий рік 2026
- Старша донька Полякової привезла чоловіка-іноземця в Україну.
- Сім'я зустрічала Новий рік 2026 у домашній атмосфері.
- Полякова станцювала з зятем біля ялинки.
Співачка Оля Полякова влаштувала запальні танці біля ялинки зі своїм зятем, американським музикантом Еденом Пассареллі.
Як відомо, старша донька артистки Маша разом з чоловіком приїхала зі Сполучених Штатів до України на новорічні свята.
Полякова показалася з зятем-іноземцем
У сториз в Instagram Оля опублікувала відео, на якому під час святкування Нового року танцює разом зі своїм зятем, а потім до них приєднується і сама Маша. Сім’я запалила під пісню Jose Feliciano – Feliz Navidad.
До слова, Полякова зустрічала Новий 2026 рік у червоному боді та чорних колготах. Еден був одягнений у білий светр та блакитні джинси.
Сім’я відзначала свято у домашній атмосфері. Вони поставили велику ялинку, а дім прикрасили гірляндами та іншим новорічним декором.
Це перший візит Едена Пассареллі до України. Маша розповідала, що її обранець вже встиг побувати у лазні та спробувати український борщ, який йому “дуже сподобався”.
Нагадаємо, що Маша Полякова вийшла заміж у липні 2025 року. З Еденом вона познайомилася під час навчання у музичному коледжі Берклі в Бостоні.
Хлопець займається музикою, а також працює кухарем в ресторані. Влітку цього року пара планує зіграти весілля.