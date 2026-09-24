В Україні розпочався перший етап глядацького голосування за національного представника на Дитячому Євробаченні 2026.

Обрати свого фаворита кожен охочий може безпосередньо у застосунку Дія.

Дитяче Євробачення 2026: у Дії відкрито голосування за фіналістів Нацвідбору

За право представити країну на Дитячому Євробаченні 2026 змагаються шість молодих виконавців із власними треками:

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Анастасія Пошедіна — Крила;

Роман Дорошенко — Say Hello;

Еріка Колесніченко — НЕ колискова;

Дмитро Карабет — Мамо;

Марко Сердинський — Гори;

Злата Солоненко — Who am I.

Дитяче Євробачення 2026: як проголосувати за фіналіста Нацвідбору

Перший етап онлайн-голосування в застосунку Дія триватиме до 10:00 суботи, 26 вересня.

Усі користувачі можуть ознайомитися з виступами учасників, прослухати композиції та віддати свій голос за обраного артиста.

Другий етап голосування за представника України на Дитячому Євробаченні 2026 відкриється вже безпосередньо під час фінального шоу в прямому ефірі Суспільного.

Підсумковий результат визначатиметься за сумою балів від глядачів та професійного журі.

Опитування в застосунку Дія реалізує Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством культури та стратегічних комунікацій і Суспільним Мовленням.

Переможець Нацвідбору здобуде право відстоювати честь України на Дитячому Євробаченні 2026, яке цьогоріч відбудеться на Мальті 24 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026 відбудеться вже у цю суботу, 26 вересня.

До складу суддів Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026 увійшли музикант Дмитро Шуров, співачка SKYLERR і радіоведуча Анна Свірідова.

Джерело : Дія

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