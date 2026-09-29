Прем’єра другого сезону Зрадників відбулася 17 вересня на SWEET.TV. У день старту на платформі стали доступні одразу кілька епізодів, а нові серії надалі виходять щочетверга.

Олексій Гнатковський повернувся у Зрадники 2 у ролі Графа — персонажа, який зустрічає гравців у Палаці Шенборнів і стає провідником у їхній психологічній грі. Спокійний голос, стримана манера та погляд, який ніби знає більше за інших, роблять його невіддільною частиною атмосфери шоу.

Не просто ведучий

Зрадники — адаптація світового хіта The Traitors, але українська версія має власний візуальний і драматургічний світ. Його центром стає Палац Шенборнів, а господарем на час гри — Граф.

Зараз дивляться

Учасники приїжджають сюди, щоб збільшити призовий фонд. Та серед них приховані троє Зрадників: Вірні намагаються викрити їх, а Зрадники — дістатися фіналу.

Граф стоїть над грою: знає правила, спостерігає за учасниками та оголошує рішення, але не може підказати, кому довіряти. Тому персонаж Гнатковського існує на межі театру та реаліті.

Той, хто знає більше за всіх

Цього сезону глядачі бачать, як страх, фобії та параноя впливають на поведінку людей. Учасники впевнені у власних висновках, але саме ця впевненість може їх підвести.

Граф залишається стороннім спостерігачем. Його завдання — створювати умови, у яких гравці самі починають сумніватися одне в одному.

Новий герой із потойбіччя

У другому сезоні з’явився ще один персонаж — дворецький Соломій. Його поява посилює театральну атмосферу замку.

Палац Шенборнів стає не просто локацією, а окремим героєм історії: місцем, де кожна зустріч може змінити перебіг гри, а кожне рішення — визначити, хто залишиться до ранку.

Коли дивитися

Для тих, хто цікавився, Зрадники 2 сезон коли вийде, відповідь уже відома — прем’єра відбулася 17 вересня на SWEET.TV. У день старту вийшли одразу кілька епізодів, а нові серії надалі з’являються щочетверга.

Головний приз сезону збільшили до 1 млн грн. А хто стане Вірним, а хто отримає маску Зрадника, глядачі дізнаються разом із героями.

Фото: Олексій Гнатковський

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