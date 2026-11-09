Український співак Павло Зібров розповів про підвищення пенсії.

Про це Зібров поділився в програмі Наодинці з Гламуром.

Павлу Зіброву підвищили пенсію

За словами Павла Зіброва, його державні виплати помітно зросли порівняно з попередніми роками.

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— Мені підвищили пенсію. Вже 11 400 грн, — заявив співак.

Попри солідний трудовий багаж, Зібров продовжує вести активне професійне життя та поєднує творчість із педагогікою.

— Я досі працюю, хоча у мене стаж майже 50 років. Мене запросив Михайло Поплавський, і я очолюю кафедру естрадного співу в Університеті культури. Там я працюю вже 4,5 роки. У мене повна ставка, надбавка за звання народного артиста, професора. Я працюю, немає часу на відпочинок, — поділився Зібров.

Павло Зібров зізнається, що викладання студентам дарує йому справжнє задоволення й допомагає тримати голосові зв’язки в тонусі.

За його словами, на заняттях із молодими вокалістами він просто не має права говорити тихо чи шепотіти, тож постійно підтримує голос у належній формі.

Фото: Павло Зібров

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