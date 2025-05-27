Яке свято 27 травня 2025 та для чого міняти одяг цього дня

Сьогодні, 27 травня, у світі відзначають День екстреної медичної допомоги та Міжнародний день маркетингу. Також на цю дату припадають День захисту від Сонця й День народження скотча, але не шотландського міцного напою, а клейкої стрічки, що, як жартома кажуть, може витримати все.

Православні віряни 27 травня вшановують священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського

Факти ICTV дізналися більше про історію свят цього дня, хто відзначає іменини, до яких прикмет зверталися наші предки, а також що можна і чого не варто робити сьогодні.

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Яке сьогодні церковне свято – 27 травня 2025 року

Православна церква 27 травня вшановує священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. Ферапонт жив у III столітті в місті Сарди (сучасна Туреччина) і був єпископом, який активно проповідував християнство. За свою віру він зазнав жорстоких катувань і був страчений.

Хто святкує день ангела 27 травня 2025 року

Сьогоднішній день особливий для тих, хто носить імена Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян та Анастасія. Цього дня заведено вітати іменинників теплими словами, бажати їм сили, миру, здоров’я та небесного заступництва.

Що не можна робити 27 травня 2025 року

Давати або брати в борг, оскільки вважається, що гроші, взяті цього дня, важко повернути.

Носити один і той самий одяг весь день. Рекомендується змінити образ хоча би раз, щоб уникнути “налиплої” нечисті та забезпечити оновлення енергії.

Спати на чужій подушці. За народними уявленнями, це може спричинити плутанину в думках і призвести до неправильних рішень.

Кривлятися перед дзеркалом. Вважається, що відображення впливає на подальший хід подій у житті.

Що можна робити сьогодні

27 травня – день, коли особливо доречно звернутися до молитви, побути в тиші або відвідати храм. Священномученика Ферапонта вшановують як приклад віри й стійкості, тому сьогоднішня молитва про духовну рівновагу матиме особливу силу.

У народі вважали цей день сприятливим для посіву огірків і льону, бо земля прогрівається, і припиняються холодні вітри. Городні справи сьогодні обіцяють гарний урожай і добробут у домі.

Також вважалося, що це добрий час для примирення, коли варто пробачати, забувати образи й відновлювати злагоду в родині. Щирі слова й добрі вчинки сьогодні особливо важливі.

Народні прикмети на 27 травня 2025 року

Рясна роса вранці – очікується ясний і сонячний день.

Ластівки літають високо – погода буде теплою і без опадів.

Червоний захід сонця – наступного дня можливий дощ.

Туман уранці – восени буде багато грибів.

Якщо день похмурий – літо буде дощовим.

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