Преображення Господнє 2025: дата святкування, значення і традиції

У 2025 році Преображення Господнє припадає на середу, 6 серпня. Саме цього дня православні віряни святкуватимуть одне з 12 найбільших християнських свят.

У матеріалі Фактів ICTV ви дізнаєтеся, чому змінилася дата святкування та що означає цей день для парафіян.

Преображення Господнє 2025 – дата свята

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України живе за новоюліанським календарем. Відповідно усі неперехідні свята почали святкувати на 13 днів раніше, ніж за старим – юліанським – стилем.

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Саме тому у 2025 році Преображення Господнє припадає на 6 серпня, а не на 19-те, як було раніше. До слова, часу на перехід у парафій майже не залишається. Їм давалося два роки на те, щоби звикнути до нових дат.

Преображення Господнє – історія свята

Преображення — це подія, описана в Євангелії, коли Ісус Христос преобразився на горі Фавор перед трьома апостолами – Петром, Яковом і Іваном.

Його обличчя засяяло, одяг став білим, як світло, і з’явилися пророки Мойсей та Ілля.

– Цей є Син Мій улюблений. Його слухайте, – пролунав голос із небес.

Це свято відкриває вірянам істину про божественну природу Христа і є закликом до духовного преображення кожної людини.

Преображення Господнє 2025 – традиції та звичаї

В Україні свято Преображення відоме також як Яблучний Спас. Традиційно цього дня люди приносять до храмів городину нового врожаю – яблука, груші, виноград – для освячення. Ці плоди символізують подяку Богові за отримані дари.

Попри те, що 6 серпня припадає на період Успенського посту, цього дня дозволено їсти рибу, вживати рослинну олію та вино, але не м’ясо.

Не рекомендується влаштовувати гучні розваги, займатися важкою працею чи сваритися – це час для молитви, роздумів і благодійності.

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