Преображення Господнє 2025: дата святкування, значення і традиції
У 2025 році Преображення Господнє припадає на середу, 6 серпня. Саме цього дня православні віряни святкуватимуть одне з 12 найбільших християнських свят.
У матеріалі Фактів ICTV ви дізнаєтеся, чому змінилася дата святкування та що означає цей день для парафіян.
Преображення Господнє 2025 – дата свята
З 1 вересня 2023 року Православна Церква України живе за новоюліанським календарем. Відповідно усі неперехідні свята почали святкувати на 13 днів раніше, ніж за старим – юліанським – стилем.
Саме тому у 2025 році Преображення Господнє припадає на 6 серпня, а не на 19-те, як було раніше. До слова, часу на перехід у парафій майже не залишається. Їм давалося два роки на те, щоби звикнути до нових дат.
Преображення Господнє – історія свята
Преображення — це подія, описана в Євангелії, коли Ісус Христос преобразився на горі Фавор перед трьома апостолами – Петром, Яковом і Іваном.
Його обличчя засяяло, одяг став білим, як світло, і з’явилися пророки Мойсей та Ілля.
– Цей є Син Мій улюблений. Його слухайте, – пролунав голос із небес.
Це свято відкриває вірянам істину про божественну природу Христа і є закликом до духовного преображення кожної людини.
Преображення Господнє 2025 – традиції та звичаї
В Україні свято Преображення відоме також як Яблучний Спас. Традиційно цього дня люди приносять до храмів городину нового врожаю – яблука, груші, виноград – для освячення. Ці плоди символізують подяку Богові за отримані дари.
Попри те, що 6 серпня припадає на період Успенського посту, цього дня дозволено їсти рибу, вживати рослинну олію та вино, але не м’ясо.
Не рекомендується влаштовувати гучні розваги, займатися важкою працею чи сваритися – це час для молитви, роздумів і благодійності.