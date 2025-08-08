День військ зв’язку ЗСУ: найкращі привітання з професійним святом

У п’ятницю, 8 серпня, відзначається День військ зв’язку Збройних сил України. Це професійне свято воїнів, які забезпечують надійну та своєчасну комунікацію на фронті й у тилу.

Саме завдяки зв’язківцям бойові підрозділи отримують накази, координують дії та тримають контакт у найскладніших умовах. Сьогодні варто подякувати українським військовим за професіоналізм, самовідданість і стійкість.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем військ зв’язку Збройних сил України в картинках, віршах і прозі.

День військ зв’язку ЗСУ – картинки

Привітання з Днем військ зв’язку ЗСУ у віршах

***

З Днем військ зв’язку України,

Вас вітаємо ми щиро,

У роботі успіхів бажаємо,

І настання в країні миру,

Щоб зв’язок на мить не переривався,

Завжди надійним залишався!

***

День військ зв’язку та кібербезпеки,

Це ваше свято, мужнії серця,

Ви оберігаєте державу,

Захищаєте від ворога і зла.

Нехай ваш шлях буде яскравим,

У роботі хай щастить завжди,

Здоров’я, успіхів, кохання,

І миру на багато літ.

***

З Днем військ зв’язку України

Вітаємо вас щиро,

Бажаємо вам радості і щастя.

Нехай буде здоров’я й сила.

***

Привітання з Днем військ зв’язку ЗСУ в прозі

***

Вітаю з Днем військ зв’язку Збройних Сил України. Ваша праця є невидимим, але надзвичайно важливим щитом для нашої держави. Бажаю успіхів, міцного здоров’я та мирного неба. Дякую за службу!

***

Зі святом, шановні воїни-зв’язківці! Нехай ваші зусилля завжди приносять результати. Дякуємо вам за невтомну працю та захист.

***

Вітаю з Днем військ зв’язку! Ваша робота є невід’ємною частиною нашої безпеки та стабільності. Бажаю вам міцного здоров’я, успіхів у службі та мирного життя. Дякуємо за вашу відданість та професіоналізм!

***

Шановні воїни-зв’язківці, щиро вітаю вас з професійним святом! Зичу невичерпної енергії, міцного здоров’я, сили та витримки, сімейного благополуччя та успіхів у всьому!

***

Любі зв’язківці, зі святом вас! Бажаю безперебійного зв’язку, ефірів без перешкод і надійних побратимів поруч. Наснаги, здоров’я і нових звершень у вашій благородній справі!

***

