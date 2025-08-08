День військ зв’язку ЗСУ: найкращі привітання з професійним святом
У п’ятницю, 8 серпня, відзначається День військ зв’язку Збройних сил України. Це професійне свято воїнів, які забезпечують надійну та своєчасну комунікацію на фронті й у тилу.
Саме завдяки зв’язківцям бойові підрозділи отримують накази, координують дії та тримають контакт у найскладніших умовах. Сьогодні варто подякувати українським військовим за професіоналізм, самовідданість і стійкість.
З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем військ зв’язку Збройних сил України в картинках, віршах і прозі.
День військ зв’язку ЗСУ – картинки
Привітання з Днем військ зв’язку ЗСУ у віршах
***
З Днем військ зв’язку України,
Вас вітаємо ми щиро,
У роботі успіхів бажаємо,
І настання в країні миру,
Щоб зв’язок на мить не переривався,
Завжди надійним залишався!
***
День військ зв’язку та кібербезпеки,
Це ваше свято, мужнії серця,
Ви оберігаєте державу,
Захищаєте від ворога і зла.
Нехай ваш шлях буде яскравим,
У роботі хай щастить завжди,
Здоров’я, успіхів, кохання,
І миру на багато літ.
***
З Днем військ зв’язку України
Вітаємо вас щиро,
Бажаємо вам радості і щастя.
Нехай буде здоров’я й сила.
***
Привітання з Днем військ зв’язку ЗСУ в прозі
***
Вітаю з Днем військ зв’язку Збройних Сил України. Ваша праця є невидимим, але надзвичайно важливим щитом для нашої держави. Бажаю успіхів, міцного здоров’я та мирного неба. Дякую за службу!
***
Зі святом, шановні воїни-зв’язківці! Нехай ваші зусилля завжди приносять результати. Дякуємо вам за невтомну працю та захист.
***
Вітаю з Днем військ зв’язку! Ваша робота є невід’ємною частиною нашої безпеки та стабільності. Бажаю вам міцного здоров’я, успіхів у службі та мирного життя. Дякуємо за вашу відданість та професіоналізм!
***
Шановні воїни-зв’язківці, щиро вітаю вас з професійним святом! Зичу невичерпної енергії, міцного здоров’я, сили та витримки, сімейного благополуччя та успіхів у всьому!
***
Любі зв’язківці, зі святом вас! Бажаю безперебійного зв’язку, ефірів без перешкод і надійних побратимів поруч. Наснаги, здоров’я і нових звершень у вашій благородній справі!
***