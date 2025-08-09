Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Росія втратить здатність фінансувати війну – посол США при НАТО
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
6 хв.

Яке свято 9 серпня 2025 та чому наші предки цього дня не ходили до лісу

яке свято 9 серпня 2025
Фото: Pexels

Сьогодні, 9 серпня, віряни вшановують пам’ять святого апостола Матвія – одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа, що приніс християнське вчення у далекий Ефіопський край.

У світі відзначають День тримання за руку, Міжнародний день корінних народів світу, Всесвітній день книголюбів та Міжнародний день коворкінгу.

Факти ICTV зібрали всі важливі події 9 серпня – читайте, які прикмети існують на цей день, що можна і не можна робити, а також хто святкує день ангела.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 9 серпня 2025 року

Православна церква вшановує пам’ять святого апостола Матвія – одного з найближчих учнів Ісуса Христа.

Святий Матвій народився у Віфлеємі та з дитинства навчався священних книг у Єрусалимі під опікою Симеона Богоприємця. Вів доброчесне життя, постійно молився та прагнув духовного зростання.

Коли Христос зібрав учнів і почав проповідувати, Матвій увійшов до числа 70 менших апостолів. Після Вознесіння Спасителя він був обраний замість Юди одним із дванадцяти апостолів.

Матвій проповідував у Юдеї, а згодом серед язичників у Ефіопії та Персії. За різними джерелами, він або загинув мученицькою смертю в Ефіопії, або мирно помер у глибокій старості. Точне місце його поховання невідоме.

Хто святкує день ангела 9 серпня 2025 року

У суботу, 9 серпня, день ангела відзначають власники імен Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро та Яків.

Серед жінок іменини святкують Ірина, Маргарита та Марія.

Особливо цього дня вшановують Матвія – на честь апостола, пам’ять якого відзначається саме 9 серпня.

Що не можна робити 9 серпня 2025 року

Цього дня не варто провокувати конфлікти, лаятися чи ображати інших.

У народі вірили, що 9 серпня особливо активні змії, тому не рекомендували виходити до лісу та на пасовища. Також уникали носіння металевих прикрас або зброї – вважалося, що вони притягують чужі гріхи.

Не варто готувати молочні страви, якщо у вас є худоба. У народі вірили, що це може їй зашкодити.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна дозволити собі трохи більше, ніж зазвичай: купити щось приємне або побути з рідними. Це гарний час для спілкування з друзями, колегами, знайомими – варто бути серед людей і ділитися ідеями.

Астрологи радять займатися творчістю – саме сьогодні можуть приходити свіжі, сміливі думки. Також вдалими будуть подорожі та зміна картинки. Можна починати нові справи – вони мають потенціал для стрімкого старту.

Можна прибирати вдома, проводити очищувальні процедури, практикувати тишу, молитву або медитацію. День гарний для благодійності.

Народні прикмети на 9 серпня 2025 року

  • Якщо вранці рясна роса – буде тепла осінь і добрий врожай.
  • Ясна сонячна погода протягом дня віщує м’яку зиму.
  • Дощ або хмарність – до вологої осені.
  • Сильний південний вітер – передвісник сніжної зими.
  • Якщо птахи затихають або зникають – варто очікувати зміну погоди.
Читайте також
Календар свят на серпень 2025: коли день подруги, сестер та молоді
Календар свят на серпень 2025

Пов'язані теми:

КалендарСвятаЦерковні свята
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь