Яке свято 9 серпня 2025 та чому наші предки цього дня не ходили до лісу
Сьогодні, 9 серпня, віряни вшановують пам’ять святого апостола Матвія – одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа, що приніс християнське вчення у далекий Ефіопський край.
У світі відзначають День тримання за руку, Міжнародний день корінних народів світу, Всесвітній день книголюбів та Міжнародний день коворкінгу.
Факти ICTV зібрали всі важливі події 9 серпня – читайте, які прикмети існують на цей день, що можна і не можна робити, а також хто святкує день ангела.
- Яке сьогодні церковне свято – 9 серпня 2025 року
- Хто святкує день ангела 9 серпня 2025 року
- Що не можна робити 9 серпня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 9 серпня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 9 серпня 2025 року
Православна церква вшановує пам’ять святого апостола Матвія – одного з найближчих учнів Ісуса Христа.
Святий Матвій народився у Віфлеємі та з дитинства навчався священних книг у Єрусалимі під опікою Симеона Богоприємця. Вів доброчесне життя, постійно молився та прагнув духовного зростання.
Коли Христос зібрав учнів і почав проповідувати, Матвій увійшов до числа 70 менших апостолів. Після Вознесіння Спасителя він був обраний замість Юди одним із дванадцяти апостолів.
Матвій проповідував у Юдеї, а згодом серед язичників у Ефіопії та Персії. За різними джерелами, він або загинув мученицькою смертю в Ефіопії, або мирно помер у глибокій старості. Точне місце його поховання невідоме.
Хто святкує день ангела 9 серпня 2025 року
У суботу, 9 серпня, день ангела відзначають власники імен Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро та Яків.
Серед жінок іменини святкують Ірина, Маргарита та Марія.
Особливо цього дня вшановують Матвія – на честь апостола, пам’ять якого відзначається саме 9 серпня.
Що не можна робити 9 серпня 2025 року
Цього дня не варто провокувати конфлікти, лаятися чи ображати інших.
У народі вірили, що 9 серпня особливо активні змії, тому не рекомендували виходити до лісу та на пасовища. Також уникали носіння металевих прикрас або зброї – вважалося, що вони притягують чужі гріхи.
Не варто готувати молочні страви, якщо у вас є худоба. У народі вірили, що це може їй зашкодити.
Що можна робити сьогодні
Цього дня можна дозволити собі трохи більше, ніж зазвичай: купити щось приємне або побути з рідними. Це гарний час для спілкування з друзями, колегами, знайомими – варто бути серед людей і ділитися ідеями.
Астрологи радять займатися творчістю – саме сьогодні можуть приходити свіжі, сміливі думки. Також вдалими будуть подорожі та зміна картинки. Можна починати нові справи – вони мають потенціал для стрімкого старту.
Можна прибирати вдома, проводити очищувальні процедури, практикувати тишу, молитву або медитацію. День гарний для благодійності.
Народні прикмети на 9 серпня 2025 року
- Якщо вранці рясна роса – буде тепла осінь і добрий врожай.
- Ясна сонячна погода протягом дня віщує м’яку зиму.
- Дощ або хмарність – до вологої осені.
- Сильний південний вітер – передвісник сніжної зими.
- Якщо птахи затихають або зникають – варто очікувати зміну погоди.