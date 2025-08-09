Яке свято 9 серпня 2025 та чому наші предки цього дня не ходили до лісу

Сьогодні, 9 серпня, віряни вшановують пам’ять святого апостола Матвія – одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа, що приніс християнське вчення у далекий Ефіопський край.

У світі відзначають День тримання за руку, Міжнародний день корінних народів світу, Всесвітній день книголюбів та Міжнародний день коворкінгу.

Факти ICTV зібрали всі важливі події 9 серпня – читайте, які прикмети існують на цей день, що можна і не можна робити, а також хто святкує день ангела.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 9 серпня 2025 року

Православна церква вшановує пам’ять святого апостола Матвія – одного з найближчих учнів Ісуса Христа.

Святий Матвій народився у Віфлеємі та з дитинства навчався священних книг у Єрусалимі під опікою Симеона Богоприємця. Вів доброчесне життя, постійно молився та прагнув духовного зростання.

Коли Христос зібрав учнів і почав проповідувати, Матвій увійшов до числа 70 менших апостолів. Після Вознесіння Спасителя він був обраний замість Юди одним із дванадцяти апостолів.

Матвій проповідував у Юдеї, а згодом серед язичників у Ефіопії та Персії. За різними джерелами, він або загинув мученицькою смертю в Ефіопії, або мирно помер у глибокій старості. Точне місце його поховання невідоме.

Хто святкує день ангела 9 серпня 2025 року

У суботу, 9 серпня, день ангела відзначають власники імен Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро та Яків.

Серед жінок іменини святкують Ірина, Маргарита та Марія.

Особливо цього дня вшановують Матвія – на честь апостола, пам’ять якого відзначається саме 9 серпня.

Що не можна робити 9 серпня 2025 року

Цього дня не варто провокувати конфлікти, лаятися чи ображати інших.

У народі вірили, що 9 серпня особливо активні змії, тому не рекомендували виходити до лісу та на пасовища. Також уникали носіння металевих прикрас або зброї – вважалося, що вони притягують чужі гріхи.

Не варто готувати молочні страви, якщо у вас є худоба. У народі вірили, що це може їй зашкодити.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна дозволити собі трохи більше, ніж зазвичай: купити щось приємне або побути з рідними. Це гарний час для спілкування з друзями, колегами, знайомими – варто бути серед людей і ділитися ідеями.

Астрологи радять займатися творчістю – саме сьогодні можуть приходити свіжі, сміливі думки. Також вдалими будуть подорожі та зміна картинки. Можна починати нові справи – вони мають потенціал для стрімкого старту.

Можна прибирати вдома, проводити очищувальні процедури, практикувати тишу, молитву або медитацію. День гарний для благодійності.

Народні прикмети на 9 серпня 2025 року

Якщо вранці рясна роса – буде тепла осінь і добрий врожай.

Ясна сонячна погода протягом дня віщує м’яку зиму.

Дощ або хмарність – до вологої осені.

Сильний південний вітер – передвісник сніжної зими.

Якщо птахи затихають або зникають – варто очікувати зміну погоди.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.