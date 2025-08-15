Яке свято 15 серпня 2025 та що не варто робити, аби не захворіти

У п’ятницю, 15 серпня, в Україні відзначається День археолога та День міста Тернопіль. Також на цю дату припадає Всесвітній день величі, метою якого є визнання та вшанування величі в кожній людині.

Православні християни сьогодні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці – одне із 12 найважливіших свят у церковному календарі.

Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 15 серпня 2025 року

За новоюліанським церковним календарем на 15 серпня припадає Успіння Пресвятої Богородиці, або ж Перша Пречиста. Свято символізує закінчення земного життя святої Діви Марії, матері Ісуса Христа.

За переказами, цього дня апостоли зібралися в Єрусалимі для прощання і поховання Богородиці, однак її гробниця виявилася порожньою. Церква вважає, що Марія була взята тілом і душею на небо, що є прообразом воскресіння всіх вірян.

Який сьогодні, 15 серпня 2025 року, день в Україні

В Україні 15 серпня відзначається День археолога. Офіційно свято було встановлено у 2008 році, щоб відзначити “вагомий внесок учених-археологів у розвиток вітчизняної археології, дослідження, збереження, популяризацію археологічної спадщини України”.

Хто святкує день ангела 15 серпня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Василь, Максим, Матвій, Олександр, Федір та Марія.

Привітайте знайомих, які носять ці імені, побажаннями достатку, миру, щастя та добробуту.

Що не можна робити 15 серпня 2025 року

Цього дня під забороною сварки, лихослів’я, плітки, заздрощі, жадібність, помста, байдужість та розпач. У свято Успіння Пресвятої Богородиці не можна прибирати, прати, займатися рукоділлям, різати, голосно співати, зловживати алкоголем.

Не варто працювати в полі чи на городі. Також не можна відмовляти у допомозі нужденним. Народні прикмети не радять ходити босоніж по росі – за повір’ям, це пролиті за Богородицею сльози, які роблять землю гіркою, і від цього можна захворіти.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні варто відвідати богослужіння в церкві і помолитися Богородиці, попросивши у неї здоров’я, зцілення від хвороб, добробуту для себе і рідних. Віряни приносять до храму букети з лікарських трав, колосся, польових квітів, фруктів. Також освячують хліб, мед, горіхи, воду.

Сьогодні варто влаштувати святкову вечерю. 15 серпня закінчується двотижневий Успенський піст, тож після богослужіння вже дозволено смакувати м’ясними стравами.

Народні прикмети на 15 серпня 2025 року

День сонячний і теплий – бабине літо буде прохолодним.

Веселка на небі – чекайте на теплу осінь.

Багато павутини – взимку буде мало снігу.

Туман – до гарного врожаю грибів.

