Яке свято 19 серпня 2025 та чому не варто говорити про гроші

У вівторок, 19 серпня, в Україні відзначається День пасічника. Також на цю дату припадають Всесвітній день гуманітарної допомоги, Міжнародний день орангутана, Всесвітній день фотографії, Міжнародний день банта і День поштової марки.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Андрія Стратилата. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 19 серпня 2025 року

Православні віряни 19 серпня згадують святого мученика Андрія Стратилата, який служив у війську в Сирії за часів правління імператора Максиміана. Він не був хрещений, але потайки вірив у Христа.

Під час битви з персами Андрій разом з іншими військовими переміг ворога, призвавши на поміч ім’я Ісуса Христа. Вояки, побачивши, що їхня перемога сталася завдяки небесній допомозі, навернулися до Христової віри.

Коли Андрій повернувся з походу, його та ще кількох вояків-християн ув’язнили і жорстоко мучили. Згодом імператор, боячись заворушень у війську, відпустив їх на волю. Разом з побратимами Андрій прийняв хрещення в місті Тарсі. Поблизу вірменського міста Мелітина ідолопоклонники зарубали вояків мечами. Тоді загинули 2 593 особи.

Який сьогодні, 19 серпня 2025 року, день в Україні

В Україні щороку 19 серпня відзначається День пасічника – професійне свято бджолярів.

Подія була встановлена на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України у 1997 році. Дату обрали відповідно до Спаса, який після церковної реформи календаря припадає на 6 серпня.

Хто святкує день ангела 19 серпня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких чоловічих імен: Андрій, Микола і Тимофій.

Привітайте знайомих, які носять ці імені, побажаннями щастя, добробуту, миру та кохання.

Що не можна робити 19 серпня 2025 року

Цього дня церква не схвалює сварок, лихослів’я, пліток, заздрощів, жадібності, помсти, байдужості та розпачу. Народні прикмети не рекомендують купатися у відкритих водоймах, бо можете захворіти.

Не можна відмовляти у милостині чи допомозі, інакше накличете на себе бідність. Також не варто відкрито говорити про гроші чи планувати великі витрати – все зійде нанівець.

Що можна робити сьогодні

Святого Андрія Стратилата вшановують як захисника воїнів, тож сьогодні йому варто помолитися з проханнями оберігати військових, надати їм сил, захистити від недуг і біди.

19 серпня можна займатися різною домашньою роботою, дозволяється працювати на городі та на подвір’ї.

Народні прикмети на 19 серпня 2025 року

Ясна й тепла погода – осінь буде сухою і теплою, а зима пізньою та м’якою.

Холодний ранок із туманом – наступний рік буде врожайним.

Дощить – осінь буде дощовою.

Чисте безхмарне небо ввечері – до сухої осені та морозної зими.

