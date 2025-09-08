8 вересня за новоюліанським церковним календарем відзначається Різдво Пресвятої Богородиці, або Друга Пречиста. Цього дня віряни вшановують народження Діви Марії, матері Ісуса Христа.

Різдво Пресвятої Богородиці є одним з 12 найбільших церковних свят, тому з ним пов’язано чимало традицій і прикмет. Так, спостерігаючи за природою 8 вересня, наші предки намагалися передбачити, якою буде погода восени та взимку.

Прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці

Зранку на Другу Пречисту на траві іній – чекайте на похолодання.

Сонячна погода 8 вересня віщує теплу та ясну осінь, а похмура – холодну і з дощами.

Багато павутини на деревах – до теплої погоди.

Птахи летять низько до землі – до похолодання.

Багато лушпиння на цибулі – зима буде морозною.

Світанок або захід сонця червоний – до вітряної та дощової погоди.

У народі вірили, що незаміжні дівчата, які вмиються ще до сходу сонця, можуть сподіватися на сватання цього року. Спалювання старого одягу та взуття на Другу Пречисту вважається захистом від хвороб та “злих очей”.

Також народні прикмети вказують, що у того, хто в день свята зробить добру справу або допоможе нужденним, в домі завжди пануватиме достаток.

Варто зазначити, що народні прикмети формувалися сотні років тому, спираючись на спостереження за природою та ритмом життя. Відтоді клімат і умови побуту людей дуже змінилися, тому прикмети радше сприймати як елемент культурної спадщини, а не точний прогноз.

