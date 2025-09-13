Спорт допомагає виховувати характер, витривалість і командний дух, а також надихає на нові досягнення. В Україні спорт має багатовікову історію та багату традицію, відомі на весь світ українські чемпіони і рекордсмени, які прославляють країну на міжнародній арені.

День фізичної культури і спорту є чудовою нагодою відзначити ці здобутки та популяризувати активний і здоровий спосіб життя серед усіх громадян.

Як та коли святкують День фізичної культури і спорту, читайте в нашому матеріалі.

Коли День фізичної культури і спорту

День фізичної культури і спорту в Україні традиційно відзначається у другу суботу вересня. Його офіційно засновано в 1994 році (указ президента від 29 червня 1994 року №340/94). Це свято популяризує здоровий спосіб життя та радість від активної фізичної діяльності.

У 2025 році День фізичної культури і спорту 13 вересня.

День фізичної культури і спорту в Україні: історія свята

Історія розвитку спорту в Україні сягає кінця XIX століття, коли на території країни почали набувати популярності європейські види спорту, зокрема футбол і боротьба.

Світову славу здобув український борець греко-римського стилю Іван Піддубний, а українські спортсмени неодноразово ставали чемпіонами у складі збірних СРСР.

Серед легендарних спортсменів – боксери Володимир і Віталій Клички, гімнастка Ганна Безсонова, легкоатлетка Жанна Пінтусевич, тенісист Андрій Медведєв, футболіст Андрій Шевченко та багато інших, відомих далеко за межами країни.

Українська школа художньої гімнастики також здобула світове визнання. Серед її зірок – Ірина Дерюгіна та Лариса Латиніна, яка завоювала 18 олімпійських медалей – найбільший результат в історії олімпіад.

Загалом українські спортсмени здобули понад 400 олімпійських медалей. День фізичної культури і спорту є нагодою відзначити тренерів, спортсменів та всіх, хто цінує активний спосіб життя.

Привітання з Днем фізичної культури і спорту у прозі

Вітаємо з Днем фізичної культури і спорту! Бажаємо завжди підтримувати активний спосіб життя, відчувати радість від руху та спорту, міцного здоров’я, сили духу та нових звершень у будь-яких починаннях.

***

З Днем фізичної культури і спорту! Бажаємо невичерпної енергії, цікавих спортивних досягнень, витримки та радості від кожного тренування, а також здоров’я і гармонії у житті.

***

Вітаємо із цим особливим днем, коли ми відзначаємо силу, витримку та активність! Бажаємо, щоб спорт завжди приносив задоволення, дарував впевненість у власних силах та надихав на нові перемоги.

***

З Днем фізичної культури і спорту! Нехай життя буде сповнене активності, здоров’я та енергії, а кожна спортивна перемога, навіть маленька, приносить радість, гордість і впевненість у власних можливостях.

***

Вітаємо з Днем фізичної культури і спорту! Бажаємо, щоб фізична активність стала джерелом гарного настрою, сили та здоров’я, а спорт надихав досягати нових вершин і відчувати радість від кожного руху.

День фізичної культури і спорту: привітання у віршах

З Днем спорту вас щиро вітаю!

Міцного здоров’я і щастя бажаю,

Мужності, сили, краси і натхнення,

Шалених результатів у сьогоденні!

Хай буде прямою до мети дорога,

Чекають вас у житті перемоги!

***

Фізкультурний день сьогодні.

Я вітаю, друзі, вас!

Хай відносини складуться

Гарні з спортом у всіх нас.

Сили будуть в тілі мужнім,

М’язи — тверді, як граніт.

Щоб здоровий дух у тілі

Був до самих славних літ.

***

З Днем фізичної культури та спорту вітаю,

І вам сьогодні сердечно бажаю

Міцного здоров’я, миру, достатку,

Щоб ви ні в чому не відчували нестатку!

День фізичної культури і спорту 2025: привітання в листівках

