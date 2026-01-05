Хрещенський Святвечір, або Надвечір’я Богоявлення, традиційно відзначається за день до великого християнського свята Хрещення Господнього.

Цей вечір має особливе духовне значення, адже символізує очищення та нагадує про Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан.

Хрещенський Святвечір 2026 – дата і традиції

Хрещенський Святвечір в Україні відзначають 5 січня, напередодні свята Водохреща, яке припадає на 6 січня за новоюліанським церковним календарем.

У народі цей день називають Голодною кутею, адже до настання сутінок віряни дотримуються суворого посту і нічого не їдять. На вечерю подають пісні страви, головною з яких є кутя.

На Хрещенський Святвечір є традиція спалювати дідуха – це символічний обряд прощання із зимою та закликання весни. Попіл жінки потім висипали на город “щоб родили огірки”.

Ввечері 5 січня віряти також йдуть до церкви святити воду. Вважається, що освячена вода має цілющі властивості та допомогає вилікуватися від хвороб, захистити оселю від нечисті та вберегти худобу. Саме тому нею кропили рідних та оселю, для побутових потреб освячену воду не використовували.

Що не можна робити на Хрещенський Святвечір

сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, бажати іншим зла;

вживати алкоголь, їжу тваринного походження, яйця та молочні продукти;

займатися важкою фізичною працею;

святити воду з поганими думками.