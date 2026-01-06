У вівторок, 6 січня, відзначається Всесвітній день дітей-сиріт війни, День технологій та День обіймів.

Православна церква сьогодні відзначає Хрещення Господнє (Водохреще). Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 6 січня 2026 року

6 січня за новоюліанським церковним календарем відзначається Хрещення Господнє. Саме це свято є завершальним у різдвяно-новорічному циклі.

Подія присвячена хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан. Його хрестителем став пророк Іоанн Предтеча.

Хто святкує день ангела 6 січня 2026 року

Сьогодні день ангела відзначають власники імен Іван. Привітайте знайомих, які носять це ім’я, побажаннями міцного здоров’я, щастя та Божого благословення.

Що не можна робити 6 січня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять сідати за святковий стіл у брудному одязі. На Водохреще не можна займатися важкою фізичною працею – прибирання, прання та рукоділля краще відкласти на інший день.

Згідно з місячним календарем, 6 січня не варто планувати важливі справи, стригтися та піддаватися бажанню бути пасивними.

Що можна робити сьогодні

На Хрещення Господнє заведено ходити до церкви та освячувати воду. Вважається, що кожен із членів сім’ї має зробити по три ковтки цієї води.

Головною традицією Водохреще є купання в ополонці. У народі вірять, що вода в день свята має цілющі властивості, змиває гріхи та зцілює від хвороб. Ввечері можна зібратися сім’єю за святковим столом.

Народні прикмети на 6 січня 2026 року

Повний місяць на небі – до повенів навесні.

Опівдні хмари синього кольору – чекайте на гарний урожай.

Сонячний і теплий день – така погода протримається ще кілька тижнів.

Дерева вкрилися інеєм – рік буде родючим.