У неділю, 18 січня, відзначається Всесвітній день релігії, Всесвітній день снігу, День тлумачного словника та День технічного обслуговування.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих Афанасія і Кирила, архієпископів Александрійських. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 18 січня 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 18 січня віряни згадують святих Афанасія і Кирила, архієпископів Александрійських.

Все своє життя вони присвятили боротьбі з єретиками, служінню Господу та проповідуванню Христової віри.

Хто святкує день ангела 18 січня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Афанасій, Володимир, Дмитро, Євген, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Марія та Оксана.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями Божого благословення, міцного здоров’я та незламної віри.

Що не можна робити 18 січня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять розповідати страшні історії, інакше притягнете до себе неприємності. Не варто концентруватися на негативних думках та починати нові справи.

Оскільки 18 січня припадає на неділю, сьогодні не можна прибирати, прати та займатися рукоділлям.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна помолитися святому Афанасію, попросити у нього здоров’я, прощення гріхів, благополуччя. Раніше цього дня існував звичай обходити оселю зі свічкою та молитвою, щоб позбутися нечисті.

Сприятливий день для відпочинку, творчості, медитації. Можна провести час з рідними та друзями.

Народні прикмети на 18 січня 2026 року

Сонце виглянуло з-за хмар опівдні – до ранньої весни.

Хуртовина – зима ще затримається.

Відлига – до поганого врожаю через вологе літо.

Птахи низько літають – чекайте на негоду.

