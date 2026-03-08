Міжнародний день жінок в Україні з року в рік відзначають 8 березня, тож і 2026-й – не виняток. Цьогоріч свято припадає на неділю.

Хоча 8 Березня в Україні входить до переліку офіційних святкових, під час дії воєнного стану норма про обов’язковий додатковий вихідний не застосовується.

Що означає це свято, хто його заснував і як змінювалося сприйняття дати – розповідаємо детально.

Історія свята 8 Березня

Міжнародний день жінок виник на початку ХХ століття як складова боротьби за рівні політичні та соціальні права.

У 1909 році в США відбувся Національний жіночий день, організований Соціалістичною партією.

Уже в 1910 році під час Міжнародної конференції жінок-соціалісток у Копенгагені німецька активістка Клара Цеткін запропонувала зробити жіночий день міжнародним. Ідея полягала в тому, щоб щороку проводити акції солідарності за виборче право жінок, рівну оплату праці та доступ до державної служби.

8 березня поступово стало сталою датою в міжнародному жіночому русі у 1920-х роках, а згодом закріпилося у глобальній практиці.

У 1975 році Організація Об’єднаних Націй офіційно включила Міжнародний жіночий день до календаря світових дат, що затвердило його статус.

Як Радянський Союз змінив зміст 8 Березня

У СРСР Міжнародний жіночий день став офіційним державним святом, а з 1966 року – вихідним днем. Однак поступово акцент із боротьби за права жінок змістився, і свято 8 Березня у радянській традиції набуло іншого змісту.

Замість тем рівності, політичної участі та трудових прав пропаганда зосередилася на образі “радянської жінки” – працівниці, матері й берегині родини. Свято перетворилося на день привітань, квітів і урочистих зборів, де жінок дякували “за працю” та “жіночність”.

Таким чином, ідея солідарності та прав жінок відійшла на другий план. У багатьох пострадянських країнах саме такий формат – із букетами й формальними вітаннями – довгий час залишався основним.

Водночас у світі 8 Березня продовжувало розвиватися як день громадянської активності та нагадування про необхідність рівних прав.

Традиції на 8 Березня в Україні та світі

Сьогодні традиції на 8 Березня різняться залежно від країни.

У багатьох державах проходять марші, дискусії та кампанії, присвячені правам жінок, рівній оплаті праці, боротьбі з насильством і дискримінацією.

В Україні свято 8 Березня історично поєднує дві традиції:

побутову – з привітаннями, квітами та подарунками;

громадянську – з акцентом на правах жінок і рівності.

У суспільстві триває дискусія щодо формату святкування. Частина українців підтримує збереження дати як дня прав жінок, інші виступають за зміну або переосмислення традиції. Проте станом на 2026 рік 8 Березня залишається офіційною датою в Україні.

