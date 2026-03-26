Сьогодні, 26 березня, відзначається одразу два важливих для українців свята. Згідно з новим православним календарем на цей день припадає Собор архангела Гавриїла. Також у цю дату відзначаємо День Національної гвардії України.

Більше про свята, іменинників, прикмети та заборони цього дня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні церковне свято – 26 березня 2026 року

26 березня в церковному календарі позначене як Собор архангела Гавриїла. Це свято бере початок із давньої події – освячення храму на честь архангела в Константинополі ще у XVII столітті.

Зараз дивляться

Гавриїл – небесний посланець, пов’язаний із найвеличнішими одкровеннями: саме він, згідно з переказами, передав пророку Мойсею знання про створення світу, які лягли в основу Книги Буття.

На іконах архангела зазвичай зображують як юнака зі світлим обличчям, у руках він тримає квітку або гілку – символи чистоти та божественної місії.

Який сьогодні, 26 березня 2026 року, день в Україні

У цей день вшановують не лише небесного покровителя, а й земних захисників, адже сьогодні відзначається День Національної гвардії України. 26 березня щороку присвячуємо тим, хто стоїть на варті спокою та безпеки країни.

Це нагода подякувати військовим за відданість, мужність та щоденну службу. Варто привітати рідних чи знайомих гвардійців і висловити їм вдячність – навіть прості слова можуть зігріти в складний час.

Хто святкує день ангела 26 березня 2026 року

Іменини цього дня мають ті, хто носить імена Василь, Гаврило та Степан, а також Алла, Ганна та Лариса. Для них це особлива дата та нагода зупинитися, помолитися й прийняти щирі вітання.

Що не можна робити 26 березня 2026 року

День, присвячений архангелу, вимагає особливого ставлення – уникайте сварок, образ і всього, що приносить негатив. Гострі слова та лихі думки краще залишити осторонь.

Заборонено також займатися важкою працею — цього дня слід дати відпочинок тілу та душі. Не рекомендується викидати залишки їжі – краще допомогти тим, хто цього потребує. Архангел Гавриїл особливо близький до вбогих і знедолених.

Знайомства 26 березня теж краще відкласти – нові зв’язки, зав’язані в цей день, можуть виявитися нещасливими.

Що можна робити сьогодні

Цей день найкраще провести в добрих справах – допомогти нужденним, підтримати близьких, помолитися в храмі чи вдома.

Архангел особливо прихильний до тих, хто працює щиро та з чистими помислами – для таких людей цей день може стати джерелом сили та натхнення.

Народні прикмети на 26 березня 2026 року